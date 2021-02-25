全世界學生都在上網課，上得時間長了，都忘了學校是怎麼回事。這天朋友說發現在讀小學的兒子越來越不合群，懷疑是跟不用上學不用跟同學接觸有關。

這也是可能的，網絡社交越頻繁，實際的社交便越薄弱，你想想，天天在網上相見的朋友，其實有多久沒有面對面坐下來聊天了？天天在網上相見，好像聯絡未斷，好像十分親切，但都是「好像」的，那是一種虛擬的親近，跟面對面的實際接觸，還是天差地遠。但問題是一旦習慣之後，沒有實際接觸似乎也不以為然了，非君子之交，也淡如水了。再下去，即使有實際接觸或許要手足無措了。你把社交網當成了傾訴之地和分享之所，慢慢會覺得跟人少見一面也無所謂，漸漸懶惰，初時短期不見，後來經年不見，再後來，也想不起上一次是何時見了。

反之，網上則不可一日不見，不可不見人，也不可不給人見。若哪一個突然在網上消失幾天，就可能引人懸念。關係之緊密，關懷之殷切，或許連當事者都莫名其妙。這種關切，有很大一部分原因，跟存在感有關，見一人沒有在網上露面而悵然若失，既是事關對方存在，也是事關自己存在。這就叫「皮之不存，毛將焉附？」，這就是內地網民說的「刷存在感」。從前是「我思故我在」，今天是「我刷故我在」，不刷，不知道自己還在不在，也不知道別人在不在。

我之所以清楚這些事情，是因為發覺自己似乎也正漸漸墮進如斯境界。因此，我常常放棄了寫到一半的網上短訊，而直接打電話給對方：「喂，出來面談！」