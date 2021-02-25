《呼蘭河傳》裏男人固然打女人，女人也打女人，噼噼啪啪此起彼落，盛況有點像《阿Q正傳》的男主角當街摸尼姑頭，犯了MeToo罪還振振有詞：「怎麼？和尚摸得我摸不得？」蕭紅泥土味的幽默感與我們熟悉的都會作家大異其趣，連透過標點符號加重語氣也不屑，百份百皮笑肉不笑：「怪不得那娘娘廟裏的娘娘特別溫順，原來是常常挨打的緣故。可見溫順也不是怎麼優良的天性，而是被打的結果。甚或是招打的原因。」虐待媳婦的婆婆更將體罰列為不可或缺的職業訓練：「她來到我家，我沒給她氣受，那家的團圓媳婦不受氣，一天打八頓，罵三場，可是我也打過她，那是我要給她一個下馬威。我只打了她一個多月，雖然說我打得狠了一點，可是不狠那能夠規矩出一個好人來……我是為她着想……」馴獸師的心底話，誰敢駁嘴駁舌？

現在的社會現象是，該打的女人越來越多，恨不得橫空跳出個俠士為民洩憤，輕則左右開弓把肥婆摑到滿天星斗，重則拉粉紅旗袍下去痛敲五十大板，不見血不罷休。這些女人該打並非因為她們是女人，而是因為她們該打，就如越劇《打金枝》呂瑞英飾演的刁蠻公主，規定駙馬爺入宮必須三跪九叩，除非大紅燈籠高高掛否則不能內進，家公家婆生日拒絕斟茶賀壽，那麼霸道，如果角色性別調轉，由王子向平民王妃提出苛刻要求，一樣照打可也。這齣戲搬上銀幕換了夏夢主演，添加恃靚行兇副文本，與駙馬頂頸時諒佢唔敢郁皇帝女，奉上俏臉要脅「你打呀！你打呀！」說時遲那時快求仁得仁，次次觀眾都樂不可支。