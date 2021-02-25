寫時遲，殺時快，昨文剛寫了釣客違法捕殺瀕危大蘇眉，威武地自晒「漁父圖」，因炫耀而面臨刑罰，又再有南非女獵人，把長頸鹿心臟挖開來，開開心，拍成短片示眾，招徠眾人撻伐。

有錢強國家可以買起非洲弱國的基建，掐住經濟命脈，此謂之強國夢；有錢人格局小，花了兩千六百多美元，斬獲一頭長頸鹿，圓了多年來想要擁有「完美長頸鹿」的夢。

獵鹿者還公開感謝老公送她這趟行程，作為情人節禮物。出發前，不得了，這一帶一路狩獵生涯裏，殺過半千動物的她喔，這下子回春了，「像個小孩子般在倒數，每天在倒數，非常興奮」。

當然，獅子豹子大象都獵殺過了，集郵缺了一枚長頸鹿，因為缺乏，所以夢想。獵人這種職業，賺錢謀生大晒，也許無罪。

人間檢察官會說不。

其罪一，大晒噁心事：看到長頸鹿心滴血，她腦袋充血，比鄭月娥打興科疫苗興奮。一行人合作解剖過程，血淋淋畫面，她喜悅甜笑，觀眾觸目驚心。捧着此心，她感恩丈夫，表示「太喜歡我的情人節禮物了」；只聽過月亮代表我的心，想不到還可以再譜一曲「長頸鹿代表老公的心」。只望老公打開盒子，發現是個血淋淋心臟，沒有心臟病發。

其罪二：殺戮心過盛。她以為在拍《動物頻道》、《國家地理頻道》，教導野生動物知識，解剖之後，幫大家科普說：「大家知道長頸鹿心臟有多大嗎？」原來有三個心房喔。謝謝指教，雍正若在生，御批該是：朕知道了，這個谷歌就可以，然後對此種殺心提防，先將其殺戮。大家比殘酷。

其罪三：她的夢想是野生動物的惡夢 。夢想了五年「完美的長頸鹿」，是喜歡那斑紋，將會割皮當地毯用；有種完美，叫醜陋完美，有種夢想，叫顛倒夢想。她不是喜歡觀看瀕危動物活着，是欣賞野生動物碎屍遺骸的難得，如果是一隻雞毛掃烏龜殼，數量與大小都不會入她法眼。

其罪四：愛國賊。最喜歡長頸鹿的皮膚，因為她覺得是非洲的標誌性動物。她是自己住在南非人，要把標誌帶回家中，真是南非共和國的愛國份子，也是愛國狂熱恐怖份子。君不見愛國者往往越愛越傷國體國身，跟戰狼一樣，殺氣騰騰，留島不留人，長頸鹿留皮不留肉，名副其實愛國賊。

豹死留皮，人死留名，名有善惡，這種獵人滿天下，都不介意推銷自己屠夫本性。