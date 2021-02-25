電視風雲。公仔麵夫婦，一個投閒置散，一個黯然離場，由曾志偉走馬上任。雖則有人話一丘之貉，換湯不換藥；但吾輩花生友志在睇熱鬧，哪真關心大台死活？無興趣看誰怎偉大改革，只enjoy看誰怎灰頭土臉，倒頗能解解氣，算是亂世裏唯一好消息，況且見微知著，引申香港政壇，預視到政棍們日後如何結局，道理一貫。

首先，任何霸權倒台都未必有先兆。截至上月，公仔麵旗下的星夢幫仍壟斷年度勁歌金曲頒獎禮，賽果極不公平。菊梓喬攞最佳女歌手，你說幾隻手遮天？卻轉頭，話無就無咗，棄如敝屐，黑暗到盡頭現曙光。明乎此，市民面對管治班子如何猖獗，不用氣餒，黑吃黑，隨時下一刻便煙消雲散。

林鄭或免遭炒魷，可以是被通知放棄角逐連任，自會樹倒猢猻散。從歷代特首經驗即知，絕無換屆不換司長局長行政會議成員的。一朝天子一朝臣，所以，胡鴻鈞急急宣示約滿星夢，與公仔麵劃清界線。唯秋後算帳起來，恐亦徒然。

人亡政息，公仔麵夫婦所搞《聲夢傳奇》也剎停。平心而論，照抄ViuTV《全民造星》的育成比賽本意沒錯，硬撼原該這樣硬撼，但上手留下冷茶杯注定要移除。可憐那班辭了職、輟了學的參加者，半天吊。遊戲規則朝令夕改，豈不似DSE考生？中途搬龍門，令付出過的努力付諸流水。教育為擦鞋服務，筆者敢說，將來官員更替，課程還會再變，玩殘莘莘學子。

曾志偉揚言修補與四大唱片公司外交關係，意料之中。同理，我盼望香港下屆新人事總帶來短暫蜜月期，大快人心。曾志偉和稀泥作風，動不動判：「打和，super！」猶如林鄭初上任，也曾想面面俱圓出席民主派酒會，可惜虛情假意。驅走一種徇私，可能另一種徇私；驅走一種腐敗，可能另一種腐敗。

散文大師陳之藩名篇〈簡單的事實〉云：「據說四人幫倒台之日，大陸上的人民狂醉狂歡，喝的市場上買不到酒。他們恨透了四人幫。可是這些老百姓酒醒以後，不也想一想，究竟是什麼制度產生了四人幫，究竟是什麼人提拔出四人幫，究竟是什麼機構阻止不了四人幫，究竟是什麼保證可以使四人幫不再現呢？」

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