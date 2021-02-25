林鄭率領一眾高官打他們聲稱的科興疫苗，原意做騷谷疫苗，結果當然是適得其反。香港人早就對這群人厭惡至極，誰會因為自己厭惡的人做了一件甚麼事而去跟風呢？這群毫無自知之明的人，以為自己是魅力巨星，合演一場打針騷，卻又欠缺演員道德與專業，本該是重要道具的短針，不知怎的變成了纖幼的長針。引來輿論嘩然，猜疑四起。

做完騷，原本預期的效果沒有收到，還得勞煩何栢良出來解釋，原來，這批不夠專業的巨星怕痛，所以換成幼針。

來港科興的宣傳版本一直是短針，有沒有藥樽版，有沒有長針版，則不得而知，至少官方的宣傳上不曾提及。既然要奮身谷科興，當然是當眾打大眾心目中認可的那一支針，而不是在事先毫無知會大眾之下，隨心所欲更換針筒，令大眾生疑。疑竇既生，再出來解釋，都已經陷於被動。而這解釋，聽起來也絕不完美。這一場騷，非但起不到預期作用，更有反作用。

高官怕痛，可以換長幼針。那麼，民眾怕痛怎麼辦？是不是也有權要求打林鄭打的那一種針？若不，林鄭的示範意義何在？你逼我去食涼瓜，告訴我好甜，但你自己示範吃西瓜，這種示範有意義嗎？

林鄭跟所有高官打的疫苗，如果全部沒有副作用，那好，有興趣的香港人要求打他們打過的同一隻疫苗，可以嗎？