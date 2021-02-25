了解歷史要看全貌，不要只看一個角度就怒髮衝冠而歇斯底里。

例如日清戰爭，清國戰敗，派宰相李鴻章去馬關與日本名相伊藤博文談和，同意割讓朝鮮和台灣。談判期間，不但伊藤咄咄逼人，李鴻章還被日本愛國青年迎面槍擊，一臉是血，日本政府急救，第一次用德國入口的X光機替李鴻章驗傷。

李鴻章善用苦肉計，在醫院出來，面纏繃帶重返談判桌，讓外國記者拍照。結果得到同情分，伊藤博文為表體恤，將索償的三億両銀，減至二億。

三年之後，康有為發動戊戌維新，光緒皇帝在邀請德國王弟亨利訪問北京之後，又邀請伊藤博文來紫禁城，虛心地向伊藤請教明治維新成功之道。

雙方檔案記錄對話。光緒說：「我國與貴國同在一洲，至親至近。現在我國亦要變法，貴爵可將變法次序詳細告知總理衙門王大臣。」

清室記錄的伊藤博文答：「敬領大皇帝諭旨，如承王大臣下問，凡有益於貴國之事，外臣盡其所知，傾心相告。」伊藤隨員的記錄更詳，且有場景描寫：「（此時皇帝與慶親王耳語移時）皇帝：貴國與我國同洲，相距較近。我中國近日正當維新之時，貴爵曾手創大業，必知其中利弊，請為朕詳晰言之，並望與總署王大臣會晤時，將改革次序、方法告之。伊藤答：敬遵諭旨。他日如承王大臣下問，當竭其所知以告。」意思就是：日本願意幫助你，希望你這套不是外交姿態，請你委任一名事務大臣，我回國後建立渠道，我告訴你實質的方法。

這段交往，讓今日的香港學生讀了，就會覺得奇怪：伊藤博文明明是有侵華辱清、割地拿錢的帝國主義首領，為何光緒皇帝如此低三下四請人家做變法的老師？

光緒確有計劃請伊藤博文做顧問。伊藤博文也計劃退休之後去清國。清室的紀錄並不完全，因為光緒當然還說了很多稱讚恭維伊藤博文的話。記錄的文書臣官覺得，太沒有面子。只是此會之後第二天，政變發生，西太后和光緒正式翻臉，光緒完全被奪權。梁啟超逃亡日本領事館。伊藤博文親自下令保護營救，轉移日本避難。

歷史的另一面記錄，光緒是不是一位胸襟恢宏的英主？還是此事令人面紅？還是今日看來，這一面事實你要故作不知，而且學會絕不臉紅？