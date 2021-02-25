最近有一場關於香港電影的跨世代辯論，一方是八九十年代在影視圈享盡天時地利人和，時來風送滕王閣的「才子」蕭若元，另一方是今天憑幽默創意和時代觸覺，小本經營網上channel《試當真》而走紅的「俊男」游學修。

蕭生斬釘截鐵說「香港電影工業無前途」、「復甦到八十年代的機會是零」。看字面，不單摧毀年輕人的希望，就是資深電影人的信心也受打擊。幾年前，有些在影圈數十年的朋友，已跟我聊過香港電影前途。港產片早於廿多年前走下坡，跟「九七大限」有時間上巧合。我相信一個地方的娛樂事業，跟地運息息相關，有時情況更非常「邪」，但今天不講這些，只談電影。

2000年後香港影業不景氣，有些做幕後的朋友就入城大唸創意媒體，趁低潮充實自己。後來合拍片大行其道，儘管香港觀眾不買賬，覺得港產片無港味，像魚蛋無魚味，是失敗中的失敗，但對於很多業內人士則是久旱逢甘露。願意拍主旋律電影的更風山水起，比八九十年代有過之而無不及。

受制於大陸審查的意識形態，合拍片自然不是從前要幾瘋狂有幾瘋狂的港產片。從這個角度看，香港電影的確已死，只是並非今天才死。詭異的是，這dead body非但沒RIP，反而到處蹦蹦跳跳，彷彿被人施了法術，變成山西趕屍，或蕭生《天龍訣》中的「粉羅剎」。當然，這條活跳屍也肩負起白手套的任務，對國家貢獻其實比什麼香港黃金時代更大。

可惜好景不常，粉羅剎也有倒下來的時候。近年大陸影視創作的限制越來越多——如劉嘉玲拍的張愛玲改編劇《半生緣》，要易名瓊瑤風格的《情深緣起》才能播出，結局還胡亂改成顧曼楨一把火燒掉房子，張愛玲看了肯定吐血——而香港電影人在「反送中」和肺炎雙重夾擊下，現在就算要做合拍片也不容易。這些都是行內人盡皆知的事，用不着蕭生分析。

然而這代表「香港電影工業無前途」嗎？我覺得不是，理由明天再談。現在只想補充一句：「復甦到八十年代的機會是零」出自燈神的口，表示香港電影已得到東方神秘力量的最大祝福，可喜可賀。咁大件事冇人講？