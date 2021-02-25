在不公平的氣候氛圍中，叫我們如何去看待今日的局面？港台今時今日所受的屈辱，欲加之罪何患無辭的被羅織了六大罪狀，這份勞民傷財的檢討報告才是大大浪費了公帑。

港台過往的輝煌歷史以及在傳媒界的歷史地位，擁有各方面的人材；從新聞、戲劇、評論、資料搜集及主持節目應有盡有，所製作的節目在國際間早已享有盛譽更獲獎無數。在有限的資源下，這些成就在自己的城市不獲當局者的肯定反而變成了一種缺失，官方為了整治港台步步打壓進逼，這些年來可說無所不用其極，寫到這裏，不禁為老友張敏儀慶幸，幸虧她總算全身而退，否則今日的政治環境，她擇善固執的脾性，以及堅信不疑的理念，講到明的港台並非政府宣傳機構並非中央台成為當權者的喉舌等等，她若仍在其位，不知會如何碰個頭破血流？成為眾矢之的是必然的。

也為梁家榮慶幸，剩下的六個月本來就很難捱，如今手起刀落，也算落得一個痛快，在一個四壁都是牆又被綑手綁腳的環境中不動輒得咎才怪。說什麼寵辱無驚、去留無意，只有辱而無寵，無論怎樣做都裏外不是人，什麼也由不得你，再優秀再資深的新聞從業員也是肉在砧板上任人魚肉罷了；早走早着，應該恭喜他到底早已過了為五斗米折腰的階段，不如和其弟梁家權食家拍檔，開闢另一片更廣闊的天空；又何需去留無意，如今休管是誰做了惡人他倒落得輕鬆自在。

人生的事，本來就勉強不得，有時候不知如何就變成了今日這模樣，以今日此城的政治氣氛氣候，港台是連神仙也無法打救。