因疫情而成年未見嘅校友P來電，話想一聚，於是請佢從香港島去到沙田馬會吃個簡單午飯，問佢做乜約得咁匆忙。校友P講：「話聲畀師兄知，我要移民了，若不是航機班次難求，我舊年已經走咗，現在英國消息話有咗疫苗之後，感染率降低，情況有望好轉，我決定今年暑假未完之前就去倫敦。」哎吔！又一位對香港有深厚感情之人要離港，都唔知講乜好！移民理由不用多問，大家心照。咁，下一代呢？校友P話：「阿仔幾年前在倫敦畢業，搵到好工，早已樂不思蜀！我初畢業時，入咗滙豐炒房，曾派駐倫敦，我好熟環境嘅啫。」

如此當然好辦事，校友P曾是金融炒房高手，在倫敦、蘇黎世、東京工作過，最後還是喜歡香港，回來離開銀行界，早已搵夠退休。最近十年專心在家讀書、寫書、由經濟金融角度來鑽研歷史，算係一位識積薪厝火火未及燃之士，橫睇掂睇，世情局面苦徒然，不如遠走他鄉覓桃源。

談未來，有悵然之感，大家都幾十歲咯，仲有乜未來，不如懷舊。校友P話近日重讀1978年錢穆先生回新亞主講「錢穆文化講座」之演講稿（已出版成書）甚有感慨，佢當年讀二年級，話新亞既有碩學鴻儒，又有聰明絕頂嘅講師，人文風氣甚盛，令佢懷念當時讀書之美好時光，有乜人物呢？校友P話：「院長係金耀基，哲學系有劉述先、李天命，藝術系有劉國松，翻譯系有孫述宇、金聖華，經濟系有王于漸，新亞雲起軒午飯時間還有聯合中文系余光中、電子系陳之藩加入，我哋學生見到都覺得陣容非常鼎盛，有幸上過一兩位嘅堂，現在回想起來，覺得好夠運遇上呢班名家。」

學鐵達時手錶廣告：不在乎天長地久，只在乎曾經擁有！一生有美好回憶也就不虛度了。新亞素來人文風氣存於空氣中，近日天氣好，校友會會長Y回校賞櫻花，驚見「天人合一」範圍內人頭湧湧，打完卡就狂影河津櫻花。問會長Y疫情稍緩，有何活動？佢話：「你問得遲，冇你份，2月27日星期六下午二時在K11 UA戲院舉辦狂舞派3電影會，睇完戲由導演黃修平（藝術系）與編劇陳心遙（人類學學系）與各校友分享分析狂舞派及文化保育元素，主持人係張寶華（新聞系）校友。消息一出，網上訂位立即滿額，師兄你，都冇法招呼了。」