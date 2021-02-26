東方神秘力量蕭若元先生指，今天年青人網上拍片是「煮飯仔」，只能聊以「自娛」，香港電影已沒前途。昨天我談了目前電影人困境，行業吹逆風是肯定的，人盡皆知，但要斬釘截鐵說「復興機會是零」，則不是凡夫俗子所能為。

說來傷心，香港「無前途」何止電影？就地取材，不如談報紙專欄。近年專欄不是夕陽工業，是深夜工業，加上無定向的「香港國安法」，分分鐘惹上文字獄。蕭生看待電影業的邏輯，完全可套用於專欄界，說「香港寫專欄沒前途」、「復甦到六七十年代的機會是零」。寫專欄的我只能感嘆：「原來已經很墮落，只我一人未發覺！」

無可否認，專欄整體已式微，筆耕者買少見少，但是否「無前途」，該分兩個層面看。第一是個人層面。以本人為例，我在2016年開始寫這個專欄，絕對是深夜前趕上尾班車，符合我的「拖延症」病歷和「死線戰士」命格。清算自己的惡行，這幾年我除了常遲交稿激嬲編輯（對不起），也謝絕任何宣傳（包括壹傳媒邀約訪問）。

我這樣消極懶散不合作，本欄仍累積到一定數量讀者，去年更得了個「新晉作家獎」，我真的不敢說「無前途」。何況「前途」定義人人不同。上兩代六、七運成長的人，可能認為要利用專欄廣結人脈，推銷產品，最好賣「藥」賣到能買下整層中環甲級寫字樓，才算「前途」。可惜這不是我的價值觀。在個人層面上，我覺得世上沒有無前途的行業，只有無能力的人。

第二是行業層面。專欄現況肯定比電影更糟，但「現況」是一件事，「前途」是另一件，不能混為一談。我研究過，「復興專欄」是可能的，但需要特別的想法，也要有能力的人執行，我不會今天在這裏空口講白話，時機來了，你就會看到怎樣做。同理，電影要復興也是可能的，機會不是零，關鍵不是鬥錢多，而是「比想法」。

無論是拍電影、寫專欄，抑或開夜總會，決勝的都是才藝。意念不但防彈，也可吸引銀彈。在「比想法」的層面上，香港真的技不如人嗎？我覺得不宜妄自菲薄。復興電影這問題很大，明日再談談有什麼方向。