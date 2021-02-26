好幾年前在壹週刊工作時，同事都稱呼黎智英做「肥佬」，本該是「肥佬黎」，但說起來貪口快，就把「黎」字吃掉，變成肥佬前肥佬後。我不知道這個稱呼始於何年何月，但人叫我就叫，反正我們這些低層員工，言談之間會觸及肥佬的機會，其實少之又少。

偶爾在公司盲頭烏蠅一樣撞入𨋢，抬頭赫然發現眼前人竟然是老細，溜到嘴邊的「肥」字衝口而出之際，touch wood總能懸崖勒馬立即改口道：「哈囉黎生。」這種場景的記憶只有幾回，但已經是我在堆填區對黎智英的全部印象。

之後再有機會訪問他，是我離開壹仔之後。明明是佔領中環卻變成了佔領金鐘，那天我在夏慤道四處遊蕩，想看看現場有什麼人物值得採訪時，就瞥見肥佬黎坐在帳篷裏玩手機。我一時衝動闖入了他的寧靜地帶，跟他做了個訪問。當時談的是雨傘運動下的香港人，說着說着，他一顆豆大的眼淚竟掉了下來。刻下我有點手足無措，惟有冇大冇細扮成兄弟那樣，大力拍拍他厚實的肩膊。

前陣子再見肥佬，不，其實沒見到他，只知道坐在囚車裏的就是他。我身旁的蘋果記者把她人生的小宇宙推向至極，追住車大喊「老闆加油呀！」我跑過馬拉松也只能落在她後面，拿住手機拍攝消失在前頭的叫聲。

早幾天818維園案的聆訊庭上，終於切切實實見到站在被告欄裏的肥佬。他依舊是那個平頭，而且是真材實料的黑髮，好像瘦了一點，但癯而實腴。散庭後法官離席，肅穆的氣氛終有半秒鬆動，看着他快被押走，我忍不住叫了一聲：「黎生加油！」電光火石間他回了一個心心手勢，可我的手指反而僵硬了，而且深深感到是他替我加油，多謝你肥佬。