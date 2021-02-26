緬甸人民咁大膽，連番上街示威，BBC報導，場面盛大，人數以萬計，幾出乎外人意料之外，原以為緬甸久經軍人獨裁管治，已做慣順民，軍人今次不滿意2020年大選結果，發動政變，重返軍人執政，以為依絲執，相信軍佬敏昂萊都唔知會搞到咁大件事。

事實證明，不完善之選舉制會撼動當權派，緬甸軍人大概冇向鄰國泰國軍人取經，在2020年允許再選舉之前，先學曉用DQ方式，封殺了不馴服之民主派候選人，又唔識修改憲法，由軍政府委任嘅議員佔多數（如泰國），咪當受個教訓囉。昂山素姬在2015年得勝，在2020年更贏得容易，可見敏昂萊呢類軍事強人查實冇乜腦筋，到選舉之後，先至驚覺，乜原來會輸咁多㗎，於是除咗軍事政變，冇其他方法重新攬大權。

一個近乎完美的選舉制度可以堅決維護當權派利益，趕絕反對派，就係第（一）大規模用違例藉口DQ反對派參選人；第（二）將所有選區分割成更細小選區，令反對派不能在一個比例代表制下得票兩三成就可以當選；（三）當選人如仍有漏網之魚，用宣誓方法將佢DQ；（四）如仍有千面人可以蒙混過關，到在議會露出真面目時，就利用議事規則（當然要修改過），賦予議會主席莫大權力將該人驅逐出會議廳堂。

不過講咁多都係嘥氣，最有用還是回歸殖民地時期之1960年代，立法局（現立法會）議員全部委任，事前由乜辦物辦篩選，盡職審查過，然後交份名單畀政府蓋一個橡皮圖章。

與資深記者講起委任制，佢從中英談判開始就跟到實，直至1997年香港成立特區政府為止，做咗25年香港政制記者，對基本法之起草至拍板過程，十分熟悉，資深記者話：「唔可以採納委任制度嘅，因第68條講明立法會的產生辦法，根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則而規定，最終達至全部議員由普選產生的目標。除非修改呢條，否則就要諗計去完善選舉制度！今時今日睇番第68條得啖笑，但因為有了68條，就不能廢除選舉。」既然不想改動基本法，以免驚醒天下人，唔怪得話要完善選舉制度先至可以再有選舉。緬甸軍頭或者唔知道，有選舉就可能出現香港2019區議會選舉結果，幾笨呢！緬甸人民試過有自由選舉權利之後，再不甘心做軍人順民了！