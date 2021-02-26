還有一段時間才能出外旅遊，如果等得太煩躁，提議大家到戶外放放電。跑步、行山、滑水很好，但有些朋友不喜歡這類運動；露營自上年五月開始被禁；沙灘如是；不用氣餒，還可以野餐。

所有動物皆源自野外，人類亦然，但只有人類才會把自己困在石屎森林之內，想想也知不正常。如果記不起上一次靜靜坐在戶外看風景是那年那月，明顯有問題，科學家說的，電腦久不久要boot機，動物無異，大自然是人類boot機的設置。信科學，閒時到戶外歇一歇，研究說，有以下好處：Cortisol是我們的緊張賀爾蒙，幫助提高驚覺，盡快作出逃走或扺抗flight or fight的反應。城市工作壓力大，時常戒備，Cortisol上去之後不懂回落，雙肩不自覺長期繃硬，說的是你，觀察一下，現在是否這情況？重置不難，只須要在戶外看看風景，二十分鐘開始逐漸正常。好處數不完，注意力會更集中，白血球增加可以強化抵抗力，眺望遠景能幫助視力。Michigan大學做了一個實驗，二組學生參加記憶測試，一組在戶外行一段時間，另一組留在城市，前者的準確度比後者多了二成。有沒有試過正想做一件事，轉頭便失憶？生活太急，應接不暇，懷疑大家有同樣問題，任何活化腦細胞的活動皆是好活動。

有朋友問，有沒有不用流汗的戶外活動？因為太久沒接觸太陽，急不得。當然有，我與太太常做，可以野餐去。首先要搞清楚，野餐的重點，不在運動，在偷懶，沒有心理壓力，適合任何年齡性別身形。查實香港有不少公園，擁無敵海景，乘車而至，夠方便了吧？我們去得最多是山頂公園，十分高級，我懷疑因為是山頂的關係，有專人特別打理。那裏地方寬敞，上下分層，四季花開，二月白梅，四月繡球，爭妍鬥麗，還有維多利亞式涼亭，整個氛圍就是引誘我們打開一大張格仔布坐下享用。

偷懶也有偷懶的規格，務必搞得舒服妥貼有一種享樂的感覺。一大塊布，一籃子食物是基本準備。近年很流行沙灘營，打開便整個彈出來那種，一百元起，內裏可坐2至4人。我們試過了，有點侷促，而且阻礙景觀，除非想在戶外午睡，用處不大。始終不是日本人，坐在地上很快會腰痛，轉來轉去，雙腳不知怎樣放。所以說，野餐，最重要有一張椅子，手裏拿着一杯啤酒，或餐酒，坐得舒舒服服，樹蔭走到那裏椅子轉到那裏，才有一個嘆世界的樣子。「露營椅」在戶外用品店有售，設計聰明，摺合一包如前臂長度，重不過三磅，能負重四百磅。有椅應有枱，很多人不明白，去野餐，何解要枱？其實大有用處，切芝士、水果，放一杯酒，需要一個平坦表面，亦可避一避風沙，況且，坐在椅上，伸手至枱，不費力。碳纖「露營桌」體積更小，重二磅半。這些用品網上有售，平貴隨意，包括Silicone collapsible cups。可伸縮的矽膠杯，一面小的喝咖啡，打開另一面喝酒，一杯二用，收納成一片。如果你們如我一樣喜歡機關，見到這些用品會變成小朋友。食物百花齊放，我會預備一些，然後在野餐地點附近再加碼，山頂公園有小食亭，咖喱魚蛋，唔駛講。其他好地方介紹，數碼港海濱、觀塘海濱、西九長廊、佐敦谷公園。如果喜歡出點汗，選擇太多了，任何山徑高眺草地，任何離島臨海平原，皆正，更可避開人群。西環海旁，坐出欄杆外看日落，也不錯，趁天氣還未太熱，野餐去吧，給腦細胞一些天然養分。

有一些個人問題：限聚四人，可以坐在公園及郊外，為甚麼不能坐在沙灘？為甚麼還要封沙灘？四人可以同枱吃飯，何解不准露營？為甚麼？為甚麼？