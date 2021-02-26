陸續有韓裔和日裔人在美國被當作中國人毆打，此一趨勢頗令人迷惘。

暴力是不對的。令人迷惘的是為何韓國人和日本人會被誤認為中國人？在品味氣質之上，一個日本人行走在巴黎、倫敦、紐約街頭，其衣着、舉止、儀容，透露出的一組密碼，一個精明的洋人，三十年前應該分得清楚。譬如同樣是藝術家或創作人，出現在康城影展，坂本龍一和張藝謀站在台上是一雙，章子怡和黑木瞳又是另一對，對東亞電影市場有認識的法國人，一眼就看得出來。

至於韓國人，比較是一個問題，因為處於兩者之間。在外國見過韓國的大媽旅行團，中年婦女都染黑髮，穿褲子，衣裝顏色比較俗艷，唯未至於一個像一盞會行走的大紅燈籠，另一個如一枚人肉大楊桃。喧嘩分貝是有一點，唯若用儀器量度，肯定仍遠低於一海之隔的大連或山東。有一點文化經驗，這三個層次，是分辨得出來的。

瘟疫期間，西方文明國家的基層市民是有一點情緒波動，但以Netflix電影國際平台之普及，西方人在街頭卻分不出這三種人，到底是日韓裔人士這幾年衣着舉止修養有所鬆懈而不自知，還是西方人的觸覺和辨別能力大為遲鈍，此一深層次問題值得研究。

三十年前，在洛杉磯、唐人街和日本城，畢竟是涇渭分明的。

在大學校園，極少數的日本留學生也有高度的自覺，髮型、衣着、打扮，個個都知道刻意與其鄰國劃清界線。男生都木村拓哉的髮型，簡約主義的素黑服裝——在這方面無印良品幫了不少——雖然也內斂，眼神含蓄而絕不閃爍，由圖書館出來，一隻青蘋果加一客三文治，與幾個美國和國際學生坐在秋天的青草地上，半地黃葉，遙對校本部百年的鐘樓，融洽地笑談着，有整體的人和風景的視覺融洽意識，本身就像一盤妝點有道的和食。旁觀者清的你就知道，那個位坐在中間唯一的亞裔年輕人，來自日本。

一向都寅是寅卯是卯的，現在卻頻有日韓人士遭到誤打，到底是怎麼一回事？是全球化將所有色彩的氣味都漸成一體，還是西方本地人懶惰沒有再做功課？不論如何，美學的缺失是廣泛的問題。畢竟西方的下一代，也不再讀詩，少聽古典音樂，也不上教堂——漸漸他們自己也分辨不清哥德式建築和巴洛克的分別，最低級的種族主義者，只見到單黃皮膚一項，而不知此不可以Taken out of context, for the sake of the skin colour，要配合其他元素，還有許多層次。這才是整個文明的隱隱的墮落，真是嗚乎哀哉。