一向跟桌遊（Board game）和玩桌遊的人有點距離，小時就算不是敵視，也帶偏見，覺得都是些有錢人玩意，只有《叮噹》裏的阿福才喜歡，不適合我這種家中用白光管、從未擁有MB智樂遊戲、心中《大富翁》仍是玩前要把紅屋仔一個一個從膠模拆出來的人。還要為士兵逐隻上油？太過份了。

幸好會有改變的契機。當我還以為桌遊是幾個人各擁一隊士兵擺地盤，農曆新年就來了，有班舊生拜年時拿出一盒東西說送我食，第一下還中計誤信。原來那是盒桌遊，名叫《心靈共感》（Wavelength），分類上算Party Game，又易玩，聽起來熱熱閙閙尋個開心就是，但我覺得遊戲設計和題目都有意思，是有趣的小發明。這樣一晚過後，原本覺得電波跟自己遙遠的東西才拉近點，不至於自動彈開和絕緣。

為便解釋容我簡化一點遊戲規則。先分兩組，組員A先抽一題目，題目都分左右兩邊，大多是相反概念，如「粗糙/光滑」、「味道糟糕/味道好聞」、「智慧/智力」，「壞電影/好電影」，A撥弄擋板後的輪盤，轉轉轉，看看指針落在半圓何處，不可讓組員看見，然後舉一例子，令組員猜出指針位置，愈接近則愈高分。

以半圓尺做類比，舉「壞電影/好電影」為例，如指針落在最左的0度，則舉一套公認的垃圾電影（就發現原來這也不容易），最右的180度，則《國產凌凌漆》可能安全？如在正中間90度就要舉套半好半壞的。問題是，在0和180度之間有很多格，這程度之分就麻煩了，像F拿到的題目「被低估的演員/被高估的演員」，他信心十足地說：吳孟達。組員都覺得是低估，但又覺得他也算出名，選了45度，最終原來是5度，相距極遠，F大失所望，為吳孟達不值，也不解大家為何不解他這不值，為此也有點不值：「吳孟達喎」，wavelength不近就是這意思。

玩下去很快發現，甲之肉糜，乙之砒霜，有時不單程度難估，要估指針是在哪一邊已不容易，像腸粉，我就受這奇怪經歷而舉棋不定：自己食當然香，但有次好像在戲院，附近有人打開一包腸粉，應是覺得味道濃烈太騷擾，竟覺得有點臭。糊塗是你的一顆心，便懷疑自己究竟是如何用概念切割世界，跟他人的方式又有多接近。

有些情況特別有趣。A是個優秀劇場演員，他抽到的題目是「被低估的/被高估的」，用自己做例子。大家覺得以他勤懇戇直的性格，一定認為自己被高估，便只在那邊猜程度，但轉念一想，既然在玩遊戲，他可能又想壓下那認真的一邊，出人意表才dramatic。開出來，原來是嚴重被低估，大家才說，原來一路誤會了他，真慘。另一題是「主流/小眾」，常取笑人也常被取笑的D舉了《V煞》，因他不算影迷，大家便疑惑這究竟是對他而言，還是對幾個鍾愛電影的組員而言？瞬間就會判斷他的生活、圈子、乃至知識範圍和品味，有幾分殘酷，既涉及大家對D的理解、也涉及大家理解的D對大家的理解。《V煞》不見得小眾，但如很主流為何他不舉周星馳？如是者反反覆覆，你你我我，便有許多來來回回，左撥右撥。

後來再看題目，許多算不上相反的題目尤有意思，可能因為界限更糢糊，包括方的/圓的，80年代/90年代，工作/志業，書本派/ 電影派（英文是Movie was better/Book was better，就《V煞》等改編電影而言），運動/遊戲，需要（Need）/想要（Want），單是在腦裏想想界線在哪，會怎樣舉例、且是他人會明白的例子也花心神。

C說，玩桌遊，令自己想法也鬆動了些。我倒看到這些共處、聯誼、玩遊戲的時間，於這時勢本身就在「需要（Need）/想要（Want）」這一題的最左位置。想起杜甫詩說：「只願無事常相見」。