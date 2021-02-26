野花亦菊科、菊屬，多年生草本植物，也有長得高大，更多是匍匐山邊草叢路旁，並不起眼。

野菊的花、葉，同蓬然白菊一樣，均可入藥、入饌、入枕，泡茶清心明目。

白菊把自己的同類小輩，遞予淚痕斑駁的女子：「別小看野菊，卑微在路邊茁壯，迎風微顫，生命力強得很呢！」

女子接過了，低頭細賞，也平靜了些。

白菊又道：「上香拜祭，悼念先人時，表達同樣的心意——女兒心意。不用拘泥於俗念。」

女子深呼吸一下，調勻了起伏的思緒，跌宕的心情。生離死別，自苦自責亦於事無補，挽不回縷縷亡魂，更不能沮喪消極以死相隨。

「你也死了，那死去的父母會更高興更安樂嗎？」兩支名花齊聲開解，竟十分合拍：「就因為你被徹底隔離了，沒被感染，免你受累，也是父母的心意，只望你健康、平安、活着。」

花也在心底自憐：「『活着』是多麼珍貴！」

催促：「快去上香！都初三了！」

是的，父母的心意，女兒的心意，女子釋懷了，持着野菊花束離去，她不是瘋子，比任何人都正常：「謝謝！花好漂亮！」

誦持《往生咒》，拔除一切業障，得生淨土。——但作惡作孽的人，為了名利權勢高位，直接間接禍害平民百姓，總也有往生的一日，到時，誰為他們上香祭祀？說不定承受詛咒和報應，千千萬萬年……

「我來自香港，認識你真好。」「我來自武漢，認識你真好。」

「想不到我倆同病相憐之餘，也攜手點化了一個孤兒，成本超低效益超高。」玫瑰道：「此刻很開心。」

菊花淡淡一笑：「花的壽命本不長，世上亦無人以花祭花……」

「不，我們交換祝福，彼此懷念，提早互祭。生死尋常，他日定能再見！」

「好，有緣再見！」（完）