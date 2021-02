喝酒有喝酒的「餓媽加些」。

一間餐廳食肆,有任廚師自由發辦的Omakase,也有任由酒侍替你點酒的「交給你辦」。

在信任和歷險之間,讓自己佛系一下,也是一場姻緣造化。

喝酒由酒侍發辦,別以為多是普通大眾的選擇,懂酒的專業酒徒都會自己選酒,其實不然的。已故的酒評宗師Michael Broadbent說過,他喜歡把自己的命運,交到可靠的酒侍手上,讓自己無目的飛翔,出色的酒侍往往可擴闊他的眼界、增廣味蕾的見聞。

喝酒由酒侍發辦,有時更是一場好玩的盲品。他們拿來一瓶又一瓶你沒見過的傢伙,倒酒一次又一次卻casually neglect to mention有關該酒的一切,由名字、釀酒師、葡萄品種,都有心無意留白,就是有心跟你捉一場迷藏。

如果酒侍的樣子胸有成竹,來酒顯得高雅但像霧也像花,便更好玩。

以下是一個著名酒侍與一名專業酒佬的「餓媽加些」故事。

現場是西班牙San Sebastián天下聞名的Asador Etxebarri餐廳,它的酒侍來頭不少,正是傳奇絕唱的el Bulli之首席酒侍Agustí Peris,西班牙最重要的餐廳Martin Berasategui和Mugaritz,都在他的履歷。

一名美國專業酒評人到當地探朋友,友人是有強力部門背景的人,一行人便到了一桌難求的Asador Etxebarri午飯。識英雄重英雄的關係,酒評人酒單都不看了:你話事。

有經驗的朋友都知,在這類西班牙高級餐廳用膳,舒適的平均用餐時間是4至5小時(我在Mugaritz的午餐,上午11時半吃到下午4時半)。白和紅的葡萄酒一杯又一杯,Peris都不說半句,不提供任何資料。

既然是專業酒評家,當然懂得「盲品大學」的校訓:「時常猜錯,但絕不懷疑」(”Often wrong but never in doubt”),blind tasting要玩,就是估錯也要錯得理直氣壯,敗得甘香鬆脆,才夠豪邁。

酒評家那天百發百錯,成功全軍覆沒,只有在他一再追問之下,Peris先生才會道出一瓶酒的身世,都是大部分人不可能聽過的名字,除非你懂得Catalan或巴斯克語。

其中有一瓶酒特別出眾,好喝得令酒評家心癢難擋的,最要命是他覺得自己是認識這酒的。太明亮優美,如一襲懾人的綢緞,礦物清氣之中,是桑椹之香,中度的酒體,溫雅的酸度,不敢相信但還須承認,不正是布根地的韻致與纖細?

最後他鼓起勇氣說,是Mencía,來自Ribeira Sacra區吧!Mencía是來自西班牙西北部的葡萄,其花香與紅果子的氣味,令人有Pinot Noir的聯想。 此葡萄越來越hip又盛名鵲起,也因為Robert Parker喝過一瓶100% Mencía之後說:「這樣別致優雅的香氣,就像是絕佳年份的La Tache。」

Peris先生不再賣關子,說「我明為何你會這樣猜」,他決定慷慨開估:Rioja的Bodega Lanzaga La Estrada。

冇可能。Rioja?!Tempranillo?!!有如此精細的酸度??!!

這個時候,正是Peris先生至得戚、眼神最頑皮自得的鬆毛鬆翼之時。它不像Tempranillo,因為那單一葡萄球園,植滿了Tempranillo「及」Graciano,是40年代80歲的老藤;矜細和礦物深度,則關乎莊園位處Rioja最高海拔地區的chalky clay soil之上。

難怪,難怪。而Graciano葡萄的特質,正是豐富的桑椹之香。

Bodega Lanzaga是西班牙國寶級鬼才釀酒師Telmo Rodríguez的精心傑作,是我每到西班牙都盡量多喝他的不同出品之心愛釀酒師。Lanzaga如今僅15公頃,他的最大野心和成就,是不遺餘力在Rioja找出最不可多得的園地,種釀出最不可多得的逸品。Lanzaga酒莊小小的La Estrada正是其中之一,才0.64公頃,產量可想而知,非Mr. Peris如此內行人,又豈易知道覓得。

如此好酒,我當然千方百計弄到手上。太好玩了:濃度恰到好處而不過重,新鮮的紅果讓你置身一床豐饒的甜車厘子及紅莓之中,香料情不自禁欣欣然迎送八角、茴香、黑胡椒;花香亂墜,酸度清貴,浪浪果與香料的微妙平衡之中,是有力量的濃淡相宜,最後蕩來一抹savoury edge,留一口充滿不捨的優雅道別,好厲害的全新Rioja體驗。

這個unlearn及re-educate自己對Rioja及Tempranillo的認識旅程,讓我無比快樂。