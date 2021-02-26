當一個社會陷入信心危機，政府可以做甚麼？

想起了三十載前的舊事。

當年六四鎮壓後，中國受國際制裁，香港面臨回歸大限，移民潮加劇，大家都明白「明天會更好」只是空談。

邪惡的殖民地政府，旋即推出多項影響深遠的大計。居英權計劃提供貨真價實英國公民身分予五萬香港家庭，後路在手，香港人反而安心留下，今天不少離地愛國先鋒都是受惠者；港英政府也制訂人權法，落實一紙空文的國際公約，切實保障言論、集會、結社等自由，核心價值受法律保護，其他法例不得與人權法牴觸；及後彭定康推行政制改革，大改功能組別選舉方式，還票於民，變相直選。人心背向，選票就見真章，氣得共產黨瞪眼暴怒。特區政府學得最足的，就是構思基建大計，仿效港英政府當年新機場玫瑰園，來個規模更宏大的東大嶼都會，倒錢落海淘空庫房效忠祖國。

三十年後，特區政府引爆政治對立，自製信心危機，逆境中，一群傀儡又做過什麼？簡單總結，就是製造管治奇觀，集倒行逆施之大成。英國政府提供BNO保障，權貴們不反思為何眾多香港人撲去英倫做二等公民，卻磨拳擦掌要改國籍法，逼人匆忙逃難，叫你早走早着，誓要放大危機；同時硬推國安法，以國安之名，扼殺言論、集會、結社等自由，輾碎核心價值，更凌駕其他法例，甚至威猛過《基本法》；選舉呢？遭民意唾棄時，就改變遊戲規則，抬出「愛國者治港」，宣誓暗箭十面埋伏，大改參選門檻，全方位思想審查；DQ權力無限大，直接剷除民選代表，要保證選舉永遠我贏，才繼續有票你投。

天才一樣的財爺，又有何救市大計？財政預算案逆境時反其道而行，逆世界潮流，加股票印花稅，誓要驅走資金，打沉國際金融中心，消滅香港苟延殘喘的最後一根稻草。預算案新一年八十億國安維穩費，新時代開支，誰來用、如何用，一切隱密，監控打壓黑箱用錢無監管。警隊等維穩紀律部隊則全線大增資源，開心搜購槍炮子彈新玩具。維穩這口飯，逆市大增長，將成為香港新產業，他們要製造更大的信心危機、製造更多忿怨不滿，才可以支持這新興產業無限擴張加錢。

有何復興大計？當然不需要。國策是深度交融，若強國愈強，則香港經濟不愁，沒有什麼需要計算；若經濟爆煲，香港亦不能好死，只可以陪葬。

中英兩國還有大不同，那些年英帝還希望光榮撤退，留下歷史美名。英國人，還要臉。