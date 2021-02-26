港大畢業生杜啟華前年七月在沙田新城巿廣場的警民衝突中，被多名防暴警員按壓在地，其中一名警員手掌覆蓋在杜的臉上，食指插入杜的右眼，無名指則插入杜的口中。全身被控、動彈不得的杜，下意識咬住警員的手指不鬆口。被控襲警、對他人身體加以嚴重傷害罪、蓄意傷人，以及公眾地方擾亂秩序行為共四罪。案件日前在區域法院受理，上述四項控罪全部成立，被告還柙候判。

這宗發生在2019年香港的案件，令我想起2010年中國河南洛陽的女子被強姦案。

河南洛陽一女子，深夜放工路上遇公務員江某，被江某拖進樹林深處強姦。女子激烈掙扎，導致江某的生殖器折斷。江某因失血過多而死亡。法官以被害人不配合強姦、導致強姦者身體嚴重受傷致死為由，判處被強姦者有期徒刑3年、緩刑3年，並賠償死者家屬8.8萬元人民幣。

2010年看到這段新聞，震驚得無以復加，拍拍胸口做深呼吸，慶幸自己生活在香港，生命、財產、個人權利受法治保障。今天看到杜啟華還柙候判的新聞，則悲涼得無話可說，在心中嘆息一聲，嘆杜生不幸生為香港人，生活在香港。

更令我無言以對的是，河南被姦新聞原來是網民杜撰的故事，是假新聞。但很多人信以為真，認為現實比小說荒謬，發生這樣的新聞絕對有可能。2021的新聞是，中國沒發生不配合被姦有罪的新聞，但香港發生了不配合被插眼有罪的新聞，千真萬確。