報社求了支下下籤，籤文說：「鄭衛之音不忍聽，淫風販俗國將傾，令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」牽涉了孔子他老人家，說他厭惡鄭國和衛國的音樂，因為是靡靡之音，會亡國的。

我們自古以來都推崇高大上、偉光正。孔老二尚雅樂，是藍絲鼻祖，保皇先驅；他是魯國人，細地方，想去齊大國做官，俗稱「搲撈」，做高昭子家臣期間，聖人曾在齊王祭祀盛典時聽到〈韶樂〉；能躋身於王官貴族之間 ，聽到皇家樂， 孔子enjoy到不得了，稱其「盡善盡美」，我相信只是公關語言，後世就拿他的「三月不知肉味」大做文章；那麼好的音樂，就奇怪不能廣傳至今！

孔子曾跟魯樂官大師學音樂，學了之後又要「正禮樂」，唔講得笑；說「天下有道，則禮樂征伐自天子出，天下無道，則禮樂征伐自諸侯出。」即音樂要同禮節掛鉤，又要為階級服務。

不過，被譽為上古唱遊經典的〈詩經〉，以〈周南〉排頭，第一首就是「關關雎鳩、在河之洲。窈窕淑女、君子好逑。」，至於那所謂靡靡之音的〈鄭風〉，則收了廿多首，為〈詩經〉中之最多，並多說男女思情，孔子卻說：「詩三百，一言以蔽之，曰『思無邪』。」

真像周星馳，比你班蛋散估到我就唔係食神啦！

中國人不知着了甚麼咒，合該就沒有聽愉悅的、靡靡之音的福份。若不慎聽了，就要想芒果乾（亡國感諧音），總是要四面楚歌、十面埋伏、怒髮衝冠等驚慄，多悲情。

這民族的樂師也很淒涼和卑微，像高漸離，擅長擊筑，遇上秦始皇，被弄瞎了眼，後世便多出盲炳樂師。要不就是着草的，明朝有個陳子昂，因涉政治而隱逸，寫過〈中洲草堂遺集〉古琴譜，有些作品就表現了亡國之恨，走路着草的，近者想起傅聰，至於其他奇形怪狀下場的，相信還有甲乙丙丁等。

〈易〉地水師卦，說「出師以律」，這律指音律，即音樂服務於征戰行軍，我想起了多年前看老朋友簡而清翻譯的〈爵士樂的故事〉等，說爵士樂緣起於南北戰爭後，軍人及軍中樂器流落民間，發展出自由明快的嶄新節奏，成為美國音樂的一大特色，風靡世界，令人沉醉。

音樂和藝術能向民間下移，我們才有愉悅和美美之音。

愛靡靡之音是人類的天性，根據荷馬史詩〈奧德賽〉（Odyssey）中說，Siren女妖們居住在西西里島附近海域的島嶼上，美人魚身，船隻經過，她們用天籟般的歌聲令水手傾聽失魂，導致船隻觸礁沉沒。Siren有翻譯為塞壬，壬即為淫之字源，翻譯不忘道德高大上。

1969年，法國導演杜魯福（François Truffaut）拍了套〈蛇蠍夜合花〉（Mississippi Mermaid），原本法文就是〈密西西比號上的女妖〉（La sirène du Mississipi），演的有風華絕代的嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve），法國許紹雄，尚保羅貝蒙多（Jean-Paul Belmondo），說煙草富商對美女死心塌地的沉醉及甘被耍弄，評論認為，那是導演表達他對電影藝術的盲目溺愛，管他糖衣毒藥，致命無情，卻還是要神魂顛倒、傾家蕩產。2001 年，故事重拍，港譯〈枕邊陷阱〉（Original Sin），原意為基督教的「原罪」，偷吃禁果，我對應〈詩經〉中的男女思情，可以群，可以怨，都是人的原始本能，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），造型更像一條美人魚。

孔丘正襟危坐，影響深遠，後繼者像唐朝韓公愈老，又要人文以載道，到了明朝，存天理，滅人慾，收的古樂譜雖多，就是幾百年沒有人奏過，你認為當中可有動聽的靡靡之音？

總覺得中國人的藝術生活太沈重。

老朋友盧國沾寫情歌自有一手，但某年某月不知何時扯起條根，倡議要寫非情歌，折騰一時，無疾而終。另一老友潘源良，感情澎湃，視戀愛為生命與事業，老老實實寫情歌，拳拳到肉。年前在某藝術晚聚相逢，互唱對方作品，友人結他和二胡伴奏，喧嘩了一整晚，很開心。

當晚還有黃仁逵，號外年代的相識，當年一兩句戲言，刺激他愛上了Billie Holiday，洋版周璇，I’m A Fool To Want You，尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘慼戚，都是靡靡之音，都是感情濃到化不開。

相比之下，卡龍自愧情薄，混寫了10年歌詞，黯然收兵。