一般人到了我這種年紀，都有福份享受收成的樂趣，像某某和某某，擁抱私人褪色的黃金時代，對住後生仔指手劃腳（或毛手毛腳），將累積半輩子的傲慢與偏見提煉成良好的自我感覺，海鮮嘴臉縱使乞人憎，旁觀者也實在無可奈何；可惜我因為從來不曾努力耕耘，不折不扣也冇田也冇地，秋天來了當然割無可割，只好結結實實體會何謂老大徒傷悲。其中最痛悔的，是沒有下苦功學法文，既然「今晚打老虎」已經勉強可以捱到天光，就懶得花氣力馴服其他野獸，得過且過見一步行一步。提住半桶水碰碰撞撞，遇上鄙視眼光，還聲大夾惡分辯：「當初我以為玩完玩罷拍拍屁股就鬆人㗎嘛，點知會咁論盡，搞到晌巴黎終老喎！」慚愧啊，住在普魯斯特的地頭幾十年，不要說沒有辦法捧着《追憶逝水年華》一目十行，就連串流看《同學麥娜絲》，靠閱讀法文字幕摸索由台語鋪展的劇情，也跟得裙拉褲甩，失禮到戲裏藏着一顆《陽光普照》彩蛋也不察覺。

可能出於補償心理吧，困在法租界長期霧裏看花，邁進象形文字主題公園特別金睛火眼，芝麻綠豆無窮放大，譬如《蘋果》標題「BioNTech疫苗抵港日期再延 市民暫只能選擇科興」映入眼簾，我便名副其實小題大做，呱呱呱亂跳亂叫：「吓，明明冇得揀噃，一係唔打，一係打國貨，咩叫『只能選擇科興』？」就像富豪飯局，說好的張孝全阮經天臨時甩底，只來了彭于晏，你會唔會話「暫只能選擇Eddie」吖？鏡花不可攀退而求其次，正確的講法是「逼於無奈，唯有連彭于晏都殺」。