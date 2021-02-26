「one number......two numbers of Pepper Ball」、「14 numbers of Respirator，3 numbers of canister」，嚇不死寶寶，震懾了法官。此英文神作，讓裁判官未裁案，先判檢方控罪書英文版出錯，且調侃「小學生都知道one apple、two apples。」真的嗎？如果是Apple手機，正常，如果是Apple Daily，「都知道」有「通識」意味，講到蘋果稚子皆知，要小心不夠愛國。

控罪書由警員撰寫，乍看新聞，再次不忌憚以最壞惡意，用陰謀論推測中國香港人鬥爭成性。刑事案件檢控方按理須由律政司委派，警方是檢方證人，上庭前看見這小學雞也寫不出來的胚胎英文，明知道有人違法——違反英文文法，怎忍得住不手癢改正？

莫非，警權擴張到律政司都退到暗角噤聲，不敢冒犯？又莫非，有人故意放水， 閉一隻眼睜一隻眼等看好戲，像等待鬼片有幾醜怪。

須知檢控與偵調雙方合作有時，鬥爭有時，是全球文明社會正常的文明鬥法。調查人員不滿司法部門發搜查令太遲，破門而入時歹人已成十二「門逃」，又或警員重重舉起證據，檢控官輕輕放下，理由是勝訴機會不大，諸如此類。

君不見現在警方可以跳過法庭封這個戶口截停那個出入境，律政司一味合作，難保有人不服氣，羨慕妒忌恨律政司長好像是一哥旗下的二姐。

據蘋果報導，有律政司人員透露，警員一向「係用one number，係核突嘅，英文差固之然㗎啦，佢哋唔會用量詞。但以前都冇人質疑，因為唔係好關鍵」。真係唔爆料唔知，提堂文件「最緊要快」，所以唔怕醜怪，亂用量詞，沒亂寫數量就可以交差。但是這知情人士又說，當案件交到律政司手上時，他們自會將控罪「執返正」，那這次沒執返正，是否另有內情？

以上當然只是毫無證據的謠言，本席即時自我否定。不過，法官這次執到正，說「不想這宗案件上到終審法院，淪為外國法庭笑柄」，則不是謠言，而是危言。夏寶龍那位先生說了，將來重要職位須由真愛國者擔任，愛國者不過洋節，當然唔care控罪書英語版。

將來法庭或法律文件完全脫離英語，只用中文再用中國邏輯判案，也未可料。屆時就無所謂one number of autocracy，只有專權，行政司法立法既然說從沒有分立過，往後愛國者三權合作，成為國際笑話，指日可待，笑柄陸續有來。憂慮從來不在「two numbers of Pepper Ball」，而在於對「one number of country, two numbers of system」say no。