不如說些有建設性和營養的東西。

一個與題目脫節、視野如out精強的阿伯,去評論、甚至判處一整個工業之死亡,本身就是一齣荒誕喜劇。有些喜劇演員,你laugh with他們,有些小丑,你laugh at them。別怪他,同情並原諒他,多可憐的人,臨老淪為可悲的笑柄。

脫節和無知不緊要,最悲哀是在全世界面前,暴露自己如何欠品。恃自己的幸運、出生撞着天時地利人和,訕笑別人的不幸,想絕別人的望,是一種什麼品,看看那張臉。

第一課,千萬別恥笑、看不起、批死比自己不幸的人,那只反映你的卑劣無恥。

小丑二字不止比喻,看過阿伯冷嘲熱諷年輕人的短片,會發現他說話之後常像777或689般,近乎強迫症地笑,但他更極致更病態,疑似小丑(Joker)的pathological laughter,宜求診。

電影是什麼,光影聲moving picture的故事。什麼才是蓬勃?

第二課:多元、深度、質量、世界觀。

阿伯眼中,電影祇有劇情長片(feature film),但真正有寬度的電影工業,就拿奧斯卡獎分項來說,便分有長片、短片、動畫、紀錄片等等。恕我直言,香港的黃金80年代,論蓬勃,是非常窄狹、膚淺、有限。不像如今,香港多了紀錄片、也有國際級的動畫。今年文念中的《好好拍電影》紀錄了跨世代的許鞍華,2017年羅恩惠的《消失的檔案》,為67年暴動的歷史補回真相:「港共驅使左派學生及暴徒200餘人……在地上寫標語、叫囂,並掩護放置炸彈」,都是重要的作品,都是80年代所沒有、亦未能夢見。江康泉努力奮鬥中的動畫《離騷幻覺》,也是本土國際級作品,相信阿伯聽都未聽過。

他口中,拍戲出二百架車的陣容、大製作大投資,才是電影,認知之窄隘、價值觀之暴發,屬於可憐。有財有勢合拍片才是電影?是柒出國際的低級,普世價值最不屑。張藝謀的《The Great Wall》夠大了吧,拍攝車隊可能有300部,是西方笑到面黃之作,連接拍了的Matt Damon都是笑話。一部部強國「大片」,人多錢多,被指「大而無當」最多。為什麼要車隊300,因為一出車,便會有另一車隊來偷汽油,揼走車上的油去賣,再出公數入油,是一條財路,跑大陸的副導演告訴我的。

阿伯不知游學修是誰、更不可能知道Michel Gondry。伯伯我告訴你,他是著名法國導演(代表作《無痛失戀》),2017年用iPhone拍了一條長11分鐘的好玩感人小短片《Détour》,在歐美首映時成為影壇內外的佳話。前年,賈樟柯用iPhone XS拍了賀年短片《一個桶》;去年荷里活導演Theodore Melfi(《NASA無名英雌》),連同拍了《小丑》的名攝影師Lawrence Sher,用iPhone 11 Pro拍了周迅當主角的賀年短片《女兒》(片長8分多鐘),電影感和水準一流,但器材簡單、crew少,在阿伯眼中,大概又是「煮飯仔」了 (#曲)。在我謙卑的眼中,這些短片,論水平,比80年代幸運的港產大片,有過之無不及。唔係鬥錢多㗎OK?

世上還有電視電影。數個月前推出的HBO電影《Let Them All Talk》,由康城及奧斯卡金像導演蘇德堡執導,梅麗史翠普主演(翠字唔講得㖭),特點是以最少人手拍攝,他自己導演、揸機、用自然光線,冇crew、幾個演員即興演出,唯一器材是收音架生,拍出一部「家家酒」佳作。FYI,2013年的奧斯卡最佳紀錄片,國際知名的《Searching for Sugar Man》,製作費所限,很大部分是用iPhone一個叫 8mm Vintage Camera的app拍的。電影那麼多你不知的可能性,怎會輕易死亡?

阿伯你唔識唔緊要,我唔會笑你(雖然有少少難)。但唔識,別割了禾青說風涼話,唔好亂踩人,尤其啲後生仔女,以事論事,他們的前途比你的命要長得多,誰說得準。

我創作過千萬製作的廣告,成為導演之後,執導過百萬製作的廣告片(幾十秒就費百萬了),導演過國際巨星Benedict Cumberbatch,我有拿出來屈機說後輩永遠不會有希望嗎?你在80年那麼威猛,有本事衝出國際嗎?我告訴你他們隨時可以。他們的指尖就是國際。(香港電影工業當然有問題,大問題,另談)

第三課:時代系統和文化生態之別。

強如荷里活,近年也僅能複製超級漫畫特技英雄片的公式,他們的巨星,份量也不比上一代。時代不同,觀眾更有識見,更難討好,電影院的容量、屏幕一開四至八,大眾之「眾」細了,電影公映的時間短了、輪替快了,深入民心度自然不同。Beatles只有一隊、MJ死了就是死了,Madonna之後近30年才有Lady Gaga,好出奇咩,自有不一樣的煙火。黑澤明是絕唱,之後一樣有是枝裕和,日本電影工業不可同日而語,優秀的人我自求我道,就是生機。周星馳之後,個人認為鄭中基非常出色,戲路更廣更深,遠不止喜劇演員。香港電影工業,有人,就有希望。

第四課:救活海洋公園。起一個老海鮮水族館,集齊琳琅滿目的收成期進去,陳健波呀、施永青呀、再加條燒阿伯,魚樂無窮啦,好過玩家家酒啦。

