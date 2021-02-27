不如說些有建設性和營養的東西。

一個與題目脫節、視野如out精強的阿伯，去評論、甚至判處一整個工業之死亡，本身就是一齣荒誕喜劇。有些喜劇演員，你laugh with他們，有些小丑，你laugh at them。別怪他，同情並原諒他，多可憐的人，臨老淪為可悲的笑柄。

脫節和無知不緊要，最悲哀是在全世界面前，暴露自己如何欠品。恃自己的幸運、出生撞着天時地利人和，訕笑別人的不幸，想絕別人的望，是一種什麼品，看看那張臉。

第一課，千萬別恥笑、看不起、批死比自己不幸的人，那只反映你的卑劣無恥。

小丑二字不止比喻，看過阿伯冷嘲熱諷年輕人的短片，會發現他說話之後常像777或689般，近乎強迫症地笑，但他更極致更病態，疑似小丑（Joker）的pathological laughter，宜求診。

電影是什麼，光影聲moving picture的故事。什麼才是蓬勃？

第二課：多元、深度、質量、世界觀。

阿伯眼中，電影祇有劇情長片（feature film），但真正有寬度的電影工業，就拿奧斯卡獎分項來說，便分有長片、短片、動畫、紀錄片等等。恕我直言，香港的黃金80年代，論蓬勃，是非常窄狹、膚淺、有限。不像如今，香港多了紀錄片、也有國際級的動畫。今年文念中的《好好拍電影》紀錄了跨世代的許鞍華，2017年羅恩惠的《消失的檔案》，為67年暴動的歷史補回真相：「港共驅使左派學生及暴徒200餘人……在地上寫標語、叫囂，並掩護放置炸彈」，都是重要的作品，都是80年代所沒有、亦未能夢見。江康泉努力奮鬥中的動畫《離騷幻覺》，也是本土國際級作品，相信阿伯聽都未聽過。

他口中，拍戲出二百架車的陣容、大製作大投資，才是電影，認知之窄隘、價值觀之暴發，屬於可憐。有財有勢合拍片才是電影？是柒出國際的低級，普世價值最不屑。張藝謀的《The Great Wall》夠大了吧，拍攝車隊可能有300部，是西方笑到面黃之作，連接拍了的Matt Damon都是笑話。一部部強國「大片」，人多錢多，被指「大而無當」最多。為什麼要車隊300，因為一出車，便會有另一車隊來偷汽油，揼走車上的油去賣，再出公數入油，是一條財路，跑大陸的副導演告訴我的。

阿伯不知游學修是誰、更不可能知道Michel Gondry。伯伯我告訴你，他是著名法國導演（代表作《無痛失戀》），2017年用iPhone拍了一條長11分鐘的好玩感人小短片《Détour》，在歐美首映時成為影壇內外的佳話。前年，賈樟柯用iPhone XS拍了賀年短片《一個桶》；去年荷里活導演Theodore Melfi（《NASA無名英雌》），連同拍了《小丑》的名攝影師Lawrence Sher，用iPhone 11 Pro拍了周迅當主角的賀年短片《女兒》（片長8分多鐘），電影感和水準一流，但器材簡單、crew少，在阿伯眼中，大概又是「煮飯仔」了 （#曲）。在我謙卑的眼中，這些短片，論水平，比80年代幸運的港產大片，有過之無不及。唔係鬥錢多㗎OK？

世上還有電視電影。數個月前推出的HBO電影《Let Them All Talk》，由康城及奧斯卡金像導演蘇德堡執導，梅麗史翠普主演（翠字唔講得㖭），特點是以最少人手拍攝，他自己導演、揸機、用自然光線，冇crew、幾個演員即興演出，唯一器材是收音架生，拍出一部「家家酒」佳作。FYI，2013年的奧斯卡最佳紀錄片，國際知名的《Searching for Sugar Man》，製作費所限，很大部分是用iPhone一個叫 8mm Vintage Camera的app拍的。電影那麼多你不知的可能性，怎會輕易死亡？

阿伯你唔識唔緊要，我唔會笑你（雖然有少少難）。但唔識，別割了禾青說風涼話，唔好亂踩人，尤其啲後生仔女，以事論事，他們的前途比你的命要長得多，誰說得準。

我創作過千萬製作的廣告，成為導演之後，執導過百萬製作的廣告片（幾十秒就費百萬了），導演過國際巨星Benedict Cumberbatch，我有拿出來屈機說後輩永遠不會有希望嗎？你在80年那麼威猛，有本事衝出國際嗎？我告訴你他們隨時可以。他們的指尖就是國際。（香港電影工業當然有問題，大問題，另談）

第三課：時代系統和文化生態之別。

強如荷里活，近年也僅能複製超級漫畫特技英雄片的公式，他們的巨星，份量也不比上一代。時代不同，觀眾更有識見，更難討好，電影院的容量、屏幕一開四至八，大眾之「眾」細了，電影公映的時間短了、輪替快了，深入民心度自然不同。Beatles只有一隊、MJ死了就是死了，Madonna之後近30年才有Lady Gaga，好出奇咩，自有不一樣的煙火。黑澤明是絕唱，之後一樣有是枝裕和，日本電影工業不可同日而語，優秀的人我自求我道，就是生機。周星馳之後，個人認為鄭中基非常出色，戲路更廣更深，遠不止喜劇演員。香港電影工業，有人，就有希望。

第四課：救活海洋公園。起一個老海鮮水族館，集齊琳琅滿目的收成期進去，陳健波呀、施永青呀、再加條燒阿伯，魚樂無窮啦，好過玩家家酒啦。

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