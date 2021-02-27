一九七五年，我往渣甸山訪金庸，聊了好一會，錄之成文，刊在《大任週刊》，今而不復存。零碎記憶，僅記得金庸曾論文章之道，第一句便是要「通順」，讓讀者能看得懂、讀得明，易言之就是要有吸引力。坐言起行，對《明報》副刊，作出了五字真言，即「短、趣、近、物、圖」。短者，文字應短，簡潔，不宜引經據典，不尚咬文嚼字。因此《明報》副刊文章，清爽流利，了無贅言，便於閱讀。莎翁名句有云——「簡潔是智慧的靈魂、冗長是膚淺的藻飾。」中、外文豪意氣相通，文林佳話。金庸喜莎劇，每出門必攜之以解旅途寂寞。

近五十年，提武俠小說，捨金庸者其誰？有舉梁羽生、古龍，想得深一些，看得明一點，終究有別。近日在面書倡尊崇金庸，不意引起反論，有人竟說「只翻了幾頁，就看不下去。」一頭霧水，何出此言，金庸小說不經一看？莫非是水平太低，無法領略？不待見金庸小說，本屬尋常，可刻意貶之，難服大眾，此等同王朔評金庸文字拙劣、幼稚，見不得人，如出一轍。世有公論，閣下具慧眼，華人世界裏，萬千讀者盡是瞎子乎？盲目的批評，正是中國傳統：文人相輕所致。

由金庸說到高行健，《靈山》看了大半章，無法再看，惟有放棄。英國誼妹，矢言要讀完，不到三天，頭痛發熱，卧倒床上。倪匡名言「看得下去的是好小說，看不下去的，非是。」至理名言，妹妹呀，何苦薄待自己！談金庸，最引起話題的，莫如誰是繼承人？想起一樁往事，二十年前我主編《武俠世界》，邀不世之才陳潞大哥撰一短篇，一看，傻了眼，筆法之雄奇，構思之精巧，直逼金庸。惜乎年邁，無以為繼。相對啜茗，仰天慨嘆：「阿弟，如果我早年能認識你，將會是另一番世界了！」大哥已逝，金庸亦然，武俠小說，明日黃花。