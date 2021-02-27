人的壽元有時而盡，從去年到今年所認識的同時代朋友一個個走了，熟識的、不熟識的、君子之交、有故舊之誼、擁有共同回憶的、只屬點頭之交的、生命中曾有過或長或短或濃或淡交集的再也見不到了，彷彿天真的慢慢黑了下來，即將進入永恆無底的蒼涼漆黑……。

不要問黑暗還有多長久，有些生命中的等待是不必要的，因為我們害怕這一天到來，以前對我而言太遙遠的事情如今都到眼前了。

像最近離去的百歲人瑞關醫師，相信他的生命中必定遭遇過不少天災人禍、戰亂、病痛、生離死別……成為一位醫師，在他那個時代並不是一件容易的事，寒窗苦讀，日夜奔波，若沒有強大的意志及精湛的醫術及豐富的臨床經驗又如何能勝任？長久的歲月裏此生最重要的一件事除了執醫並非無其他；文學、音樂、藝術、哲學的素養，讓他始終能永遠保持一份悲天憫人的心。

人去後記憶在歲月中變得模糊殘缺，想起有限的幾次見面中同在一起的友人們，多少年了，仍健在的已寥寥可數，誰又會想到如此魁梧健康的醫生，他的離去竟是僅僅因為食物卡住了食道入肺而起，生命是如此頑強又如此脆弱。一年多以前韓中旋老總也是因為同樣的原因告別人世；生命中有太多不可承受的輕，又有太多可以承受的重，都一次又一次的試驗着我們，太無奈也太無能為力了，人生彷彿就是這樣，有些歡笑中隱藏着即將來臨的災難，而有些災難中又隱含着陰霾將散去的晴天來臨；故人的一片冰心，在這無常的世間所留在記憶裏的點點滴滴到底要教會我們什麼？