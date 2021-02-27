見過餓鬼嗎？知道餓鬼嗎？其實都充斥人間，但大家未必「有緣」得遇，恭喜。

且慢，餓鬼的前身也充斥人間，全球都有。

不說遠的，只近在眼前吧。

香港2021年財政預算案，是史上最受批評之劣策廢案，不但向大商家大業主及政權傾斜，不應撥款的撥巨款，不應加稅的強加稅，還拒向水深火熱山窮水盡中的港人派錢救急，反推荒謬擾民的電子消費券，$5,000還得分5次發送，還得延至暑假後，行政費6億，比回水更貴更複雜。鼓勵借貴利的劏房走粉財仔波，非大將之材，預算案評分創新低，是「-36.5％」，負數！

豪花公帑媚主、倒錢填海、維穩、對付市民、國安開支……負數何止一奴？除了孤寒利毒，還有毫無理據毫無成效的什麼封關、強檢、安心出行篤數……藏不可告人目的，竟仍不愛國貨疫苗疑似以洋貨偷龍換鳳作假做騷，陰險毒辣；有無法無天，視法治為廢物，逼害整整一代年輕人，心腸歹毒；有濫捕濫告濫偽證誣陷，毒招百出恃勢冤屈……

——都是「毒」。

香港已成「毒埠」，亦已淪落沈沒。

世上沒有香港，只餘「六道」：三善道為天、阿修羅、人；三惡道為畜生、餓鬼、地獄。存在於另一空間。

惡毒之奴，或指背後另有操縱，自己只是棋子——但人有良知辨析，甘心戀棧作孽，是個人選擇。橫行霸道無法制衡？惟有因果報應。

有人不信；有人信之已晚。

在某年，某月，某日，某處，有個和尚托缽化緣，迷路了。但隨天意，遇到什麼是什麼。他無意走近一大宅，從門外望進去，只見一個十幾歲少年，坐在華貴又舒適的寶座上。

他道：「師父，請進，我等你好久了！」

和尚一看，吃了一驚……

（明續）