無意中看到一篇本人以英文寫的評論，文筆極好，不禁驚訝，我幾時寫成的？內容卻的確是我的。原來蘋果專欄，得到高手翻譯，刊載於英文版《蘋果》，於是以欣賞譯文的眼光從頭再看一次。其實我很喜歡翻譯，假若有一天賣文為活，翻譯工作當是首選。

但好的翻譯要時間，急就章的新聞報道裏的翻譯就每多捉錯用神，《蘋果》也不例外。最近的例子是拜登對習近平的評語：「他骨子裏不民主」，就譯錯了原文「 he doesn’t have a democratic bone in his body」。中文句子說的「骨子裏」，是將外表與內涵對比，英文完全不是這個意思。英文說「there isn’t a ××× bone in his body」，意謂此人完全沒有×××的特性，應譯做「他渾身沒有半點民主的個性」之類，可能「骨頭」來自西方思想典故，有多種意思，「he knows in his bones」，是指他直覺地深深知道；可能從上帝從亞當身上抽出一條肋骨創造厄娃，「骨頭」就有深層、本質的味道，但there isn’t a bone又不同，好像是指成人全身有206根骨頭，連一根民主的骨頭也沒有，那就真的是完全沒有民主的個性、思想、品質等等。

文字的背後是文化、俚俗、經典——什麼都有，比如中譯英，那就不能不知道中國文學的典故，不然就失之毫釐，謬以千里了。早前看到某專欄，好像是反駁什麼人說中文翻譯不出法律文字和思想，其實這是有理據的，絕不應視作含有貶意，因為普通法的文字與英國文化同時生長，用英文表達英國普通法概念當然得心應手，但中國文化的「法」是大大不同的一套概念，建基於不同的社會制度，要用中文的法律詞彙翻譯普通法就往往格格不入了。有一名妙人，叫George Staunton，1792年其時十二歲，隨父親訪華，很快學懂「唐話」，對漢學很有研究，1815年用典雅英語翻譯了《大清律例》的主要部分，原因是，他認為了解該法典，是了解中國社會制度的捷徑，顯見他深知一個社會的法律制度與其社會制度及倫常觀念分不開。其實法律文字難譯，不是因為某個文字比另一個文字更精準，而是精準之處不同。例如描寫感情，中文就遠比英文分得細、道得深，英文要「傳情」，靠的不是用字，而是intonation。有些英文字貌似淺白但語境不同則深意有別，不信，想想「Quite」這個字的意思和用法就能領悟。表面直譯「相當」，實際上很少是這個意思，有時是表示「完全同意」！英文好，要用淺、短的字用得好。我以前推薦過學好英文，不妨細味Chris Patten（肥彭）的《Letters to Hong Kong》。寶刀未老，月前寫另一肥佬黎智英，讚譽他為他的Man of the Year，就寫得好極了。讚美人而得體，其實用中文用英文也需要真工夫。