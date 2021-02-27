相熟的朋友通常比我年長，他們很多都看蕭若元；我則沒這習慣，看蕭生的次數五隻手指數完，連他點名批評我的也沒興趣看，只記得食住花生睇佢「誹謗」意見領袖的一兩集，還要用1.5倍語速才看得完。倒是蕭生辯論對手游學修的《試當真》，我就長期捧場。

我作為典型深深藍港豬，沒興趣特別支持「年青人」，而雞蛋我也只會用來吃，不會宣稱站在他們的一方。選擇看《試當真》，我的理由只有一個：好看。《試當真》幽默輕鬆，題材貼地，有時無厘頭，我也喜歡。早在「蕭游之辯」前，我已在專欄quote《試當真》金句「咁大件事冇人講」——這句話也成了很多年輕網民的口頭禪，像當年大家看了《他來自江湖》，明天上學就大講周星馳金句一樣。

無可否認，聽到粗疏的評論也會得啖笑，但如果我要娛樂，寧願老老實實看無聊笑劇，更何況笑劇同時也可針砭時弊，例如《試當真》有一集拍殺手故事，惡搞探體溫槍，有一集講一家人遇火災，連逃生也要戴口罩、噴消毒酒精和守限聚令，惹笑之餘，也紀錄了社會的荒謬。其實只要有創意，「煮飯仔」也很好看，像《他來自江湖》的周星馳，單靠演技和啜核對白，已令觀眾笑到有腹肌，比他近年的億元鉅獻更讓人回味。

不知是巧合抑或天意，就在我寫「蕭游之辯」前一天，潘源良先生偶然跟我分享他兩年前一篇講稿，題為「我看見的香港普及文化」（全文可在網上搜到），言簡意賅分析了香港普及文化的成功因素，也語重心長指出今後的方向。潘san成長於電台電視興起的時代，八十年代憑填詞成名，情歌固是一絕，就是社會題材也珠玉紛陳，從〈十個救火的少年〉到〈今天世上所有地方〉，無不緊扣時代脈搏。難得他還是導演和「講波佬」，多才多藝勝過很多「才子」。要聽上一輩經驗之談，潘san顯然比「燒山」更值得留意。

潘san對香港文化興衰的看法，跟「想當年阿叔幾威」的蕭生很不同。潘san認為香港文化第一特點是「短」，不過幾十年歷史，「只係年輕貌美，未夠內涵，又或者叫做觀音頭、掃把腳，整體絕對未曾去到夠深遠夠精緻嘅地步。」相比起自我陶醉的緬懷，這種反省和批評就可貴得多。

細心一想，所謂香港電影黃金時代，根本充斥爛片，題材一窩蜂，當年成功主要靠少數對自己要求非常嚴格的「奇人異士」，以及大陸台灣韓國泰國尚未起步的「優勢」，又有什麼值得自誇呢？從前的香港電影是一個神童輝，底子不足，成功得早，失敗得快。如果「復興」的目標是再做一次神童輝，只能說有此願望的人太膚淺。

潘san相信香港年輕一代，也會繼續出現「奇人異士」，並鼓勵年輕人「生產出開創性嘅、承先啟後嘅作品，堅持自己滿分嘅要求」。更富洞見的是，潘san不忘指出觀眾的責任。他認為「文化」是「選擇」，「你選擇去遊行定去游水，選擇睇龍珠定係睇龍虎門、或者係龍虎⋯每一個選擇累積下來，就會成為一個人嘅文化習性同經驗。」香港文化能否復興，甚至超越過去，視乎觀眾是否有品味和智慧，懂得分辨優劣。

容許我補充一點：所謂香港電影，不一定以香港社會作題材，甚至不需要在香港拍攝或製作，反而是用「香港思維」去拍的電影，才是真正有香港風味的電影。道理像我上星期所說，唐詩不必創作於唐朝，大陸用語不必來自大陸。忘掉「本土」的表象，認清「思維」的神韻，我認為才是應該走的方向。

任何時代的上一輩都有兩種人：一種是蕭若元，一種是潘源良。蕭若元們沒什麼大錯，不過是缺乏自省，僅追求自我感覺良好；潘源良們則常能反省，不會自滿，也願意承擔薪火相傳的使命，善意教育年輕人。蕭若元們活在香港最好的時候，成功唾手可得，卻沒為意自己的優勢，只是早出生幾十年。然而早出生又有什麼好自豪呢？那甚至不代表他們的精蟲游得快，只表示他們前世死得早。今天的年輕人應該向潘san學習，並多謝蕭生的鞭策；長輩行山，也各自努力吧。