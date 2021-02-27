如本欄之前引述內地網紅兔主席所言，中央要到咗2019年區議會選舉之後，先至知道香港人反動，突然大比例投票選出泛民／政治素人做區議員，踢走民建聯、工聯會精心培養之政治接班人，這還了得？於是證明咗以前之中聯辦空有大量資源做維穩及統戰工作，皆屬徒然，只係益咗一啲有關係人士，港澳辦不得不痛定思痛，查找不足。

結果就係2月22日由港澳辦主任夏寶龍宣讀嘅長篇大論，最終答案只有一個，就係「完善選舉制度」，務求在未投票前，已知道愛國者必勝。據夏寶龍之言，以後香港有「愛國者」與「非愛國者」兩類人，前者方有資格做司局長、做立法會議員、做區議員，非愛國者唔該行開，唔好講政治，唔駛你地講為港服務。習近平老早講過年青人必須愛國，愛國必須聽黨話、跟黨走，知所敬畏、不能妄議中央。

如此劃分，認真複雜，推而廣之，所有官方機構如醫管局、教育局、貿發局、旅遊局、港鐵等等，要不要指定「愛國者治公司」？所有董事是否要審查劃分為愛國者與非愛國者？8間官立大學校董會又是否又同樣由愛國者坐晒在裏面。

所有持外國護照嘅香港永久居民係「愛國者」還是「非愛國者」？香港據講有30萬加拿大人，連埋美國人、英國人、澳洲人、紐西蘭人，法國人等等，香港起碼有七分一人口係外國人。照計拿了加拿大護照（及其他護照）之香港人，當中包括不少深藍建制派及大富豪。富豪第二代第三代都係外國護照持有人，一定係「愛加拿大」嘅啦，點會同時又話愛中國呀？內地一位教授叫陳平，常在內地微博發表反美護中文章，十足愛國份子，但喺微博無意中講衰美國德州風雪暴情況，被內地網民起底，知道佢去了德州，住在7,800平方呎大豪宅，諷刺佢：「反美是工作，赴美是生活。」香港加拿大人亦有不少陳平一類人物。譚耀宗好愛中國，佢個仔好愛澳洲，香港不少家庭皆是如此，用金融術語講，就係愛國也要hedge（對沖）。上日在中環街頭碰到英國F，佢好坦白話自己一早攞咗居英權，揸英國護照，但細佬攞咗居英權證書後，至今未攞英國護照，做大陸生意賺錢，非常愛國，香港精仔也，最近佢還鬧啲「廢青BNO持有人」去英國㖭。此類愛國者香港多得很，夏寶龍要挑選真正愛國者治港，你估咁易。