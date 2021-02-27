好端端一個「习」字，無端端惹出敏感字疑雲，在社會主義國家天空，蒙上帝制時代陋習陰霾。

因為是「习」字，茲事體大，並非今上有人冠名大大，是以「羽」字為部首之字雖然少，還有含「羽」字的，再加上配詞，再加上人類浮想聯「翩」惡習，真成為「習俗」，強國疫苗也治不好這過敏體質，搞不好會死好多人。

避皇帝諱習俗，咸豐年前事，不，光緒之後，再有這種事，除非真有皇帝御旨命令，沒有，就沒有避諱必要，否則連改革這「习俗」都有罪。

罪名至少涉及國家安全：「习」俗人一個，而非聖人神人，維尼小熊會犯錯，「习」不容有錯。若然有錯，都是刁民的錯。對社會風俗與網路風氣「恶习」，若勉強改稱為「陋习」，嚴重程度下降，提都不敢提，更不能移風易俗。

浮想聯翩病發作，「后羿」射下多少個太陽，都不能除去這一層心理上的霧霾。請問「翩」字是有什麼暗示？是一個阿扁抵上兩個「习」？隸屬於戶部的「扇」字，戶字下面有兩個「习」是什麼意思？一戶不能藏二主，戶部更不能藏二主。

寫不完的一本習字簿，若有文字獄，罪該萬死的是「羽」字。「兩個凡是」，凡是雙「习」，即係有第二股堪比今上勢力。凡是「羽」，即係暗示「习」有分身，或雙重人格。

當「翘楚」有二「习」，則領袖之意義被消失；翊坤宮之「翊」，原意指輔助，那當初是誰扶植這根羽毛，又有誰敢立雙「习」？

以為只有「翠」字拆開來變「习习卒」犯忌諱？非也，「翡」字要非議「习」兩次，也暗示「习」沒「是」，只有非兩次，這種是非，說不得，不可說。

新時代強國大翻身，石頭今朝成翡翠，若有這種事，最有事就是「翡翠台」，一個「翡」字不夠，還要加「翠」，有志者加偉大經理，還能怎麼生存？非也，非也，這當然也是謠言。

如果真是這樣，老百姓網民刁民對羽毛患上過敏症，一時之間能想到的安全着地羽翼，只有魚翅的「翅」字可用，若「翠」字可被屈打成兩次，「翅」即是支持「习」兩次，就多吃點魚翅吧，不是有毛有翼想飛就大大吉。

以上，都是基於老百姓着想的重要講話，為防萬一而已。本人堅決不信終於當家作主的新中國，國家主人翁會公然當后羿，會把紅太陽射下來。