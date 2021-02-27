二月九日，香港公安大會於灣仔總部，其刑事及保安處長袁旭健說，將聘退休法官，教授同袍上法庭作證的技巧，務求作證時無懈可擊。也許，袁旭健認為這將有利同袍入人於罪，但公安大抵連中學畢業程度都沒有，欲補其陋，退休法官恐怕也無能為役。

例如有公安督察霍健文者，一月二十五日上庭作證，連被告文灃鍵的名字都不會讀，宣誓時更連「謹此宣誓」的「謹」字都不認得。又有公安趙金者，一月七日上庭，砌詞告一教師，所言卻與早前所寫供詞矛盾，就厚着臉皮說：「過去十年，我是經常撰寫口供，但由於學歷低，或難達意。」又有一個督察，去年十二月二十四日上庭，肆意解釋英文as such一詞，裁判官曾宗堯都忍不住搖頭歎息說：「As such的意思，顯淺易明，閣下身為督察，竟然不解，未免貽笑大方。」

更有甚者，是公安撰寫供詞，或師法小學生抄功課。二月八日，他們多人上法庭作證，被揭發所寫供詞，無論用字還是標點，竟然一般無二。畢竟懶病沒藥醫。孔子說：「朽木不可雕也，糞土之牆不可杇（塗飾）也。」退休法官怎能治公安之慵惰不學。據二零一九至二零二零年度公安福利基金報告，他們的「茶點費用」一年之內遽增五十二倍，由一百二十二萬元增至六千四百八十五萬元，這才是教公安效力的正確辦法啊。