英國每日郵報獨家報道美國總統拜登次子亨特之驕人風流戰績，不但在阿哥博拜登（Beau Biden）死後「上」了大嫂哈莉（Hallie Biden），還同一時間搭上哈莉的失婚胞姊塞昆迪（Elizabeth Secundy）。

為表並非川普班農或QAnon 造謠，每日郵報取得亨特和塞昆迪的情慾短訊記錄，顯示魅力沒法擋的亨特，除了提出要教塞昆迪如何自慰，又聲稱要賜贈她內褲。

由拜登的「不同國家有不同的文化準則」（cultural norm）、應予尊重之說，身為地球村公民的我，很高興地發現：阿哥死了，弟弟繼承阿嫂，是美國文化的準則，中國也相同：不但唐太宗上位而殺兄佔嫂，冷門一點，南北朝之北齊，有一個皇帝叫高洋，皇后已經生了兒子。高洋死了之後，他的弟弟高湛，就動了皇嫂這塊老奶酪。在這方面，不知道習近平與拜登那兩小時電話，有沒有在中美兩國「求同存異」的基礎上，文化交流。

但是拜登過人之處，是可以主動提出，向女方賜贈一條自己的內褲，並教授其自慰，這就不簡單了。

因為兩性關係的cultural norm，兩地相思，通常（in general）只有男人向情人索取內褲留為親密紀念。女人不論怎樣對男人情迷日思夜想，死心塌地，女人對男人的禮物如耳環和頸鏈會珍藏，對情郎的底褲最多只在事後，當他仍酣睡未醒，她甜蜜蜜發揮母愛、替該Baby洗尿片一樣為他洗乾淨。

或本人孤陋寡聞、交遊淺窄、人生經驗坐井觀天，女人不會對情郎用過的底褲有戀物癖（在這方面歡迎任何道貌岸然之學術界博士碩士引經據典誠意商榷），即使天王郭富城開演唱會，最多也只是向台下的億萬女歌迷拋下一條圍巾，引起台下尖叫哄搶。亨特拜登可以用一條帶着體味的髒底褲，突破此一兩性情趣的文化準則，可為全球網絡男人偶像。

怪不得拜登以這個兒子為傲，出訪烏克蘭和中國都帶在身邊。亨特若在北京上海，像甩繩馬騮一樣自由行動一兩回，風采所至，在女人之間引起的尖叫歡呼，必蓋過當年華國鋒活捉四人幫之後那次的登上天安門城樓。以後可在中國註冊「拜登簽名內褲品牌」，每一條着就地聘用、月薪二千加佣金的中國男店員，自己穿了三天再塞進瓶子裏擺賣，供大媽瘋狂掃購，三年之後此拜登內褲可以上市，威過川普的女兒伊萬卡。

如何搞定說話丟三拉四的拜登？中國外交一味的戰狼有個屁用？對拜登兒子，抓着一條內褲做槓桿，配以龐大市場，淫狼商務外交，才打蛇打三寸呢。