寫了查良鏞才想起，我來香港接受思想啟蒙，是從他開始的，雖然他自己不知道。

七十年代末，滿腦子還是中共洗腦的遺毒，雖然文革後已對中共產生懷疑，林彪事件後更認定毛澤東沒有那麼偉大（自己挑選的兩個接班人都失敗），但思想上還隨處是共產意識的碎片。

來港之初在晶報做校對，工作間隙看報紙，明報社評是每日必讀。當時查良鏞還在為文革消毒，批判四人幫，鄧小平開始為中國這隻大船轉彎，查良鏞即全力支持。

我對普世價值的認識是一片空白，自由容易理解，法治半懂不懂，人竟有人權令我吃驚，至於民主，還是一頭霧水。但就從每天閱讀他的文章開始，慢慢接觸這些全新的觀念，他文字淺白，推理通透，短短的篇幅講清楚一個道理，每天都在我腦袋裏開一個洞，讓外面的光進來。

後來我也看《七十年代》﹑《明報月刊》，也看林行止的社評，為那些敏銳的思想、清通的思路而驚奇，對現代思潮的認識慢慢清晰，慢慢明白馬列毛思想就是一大騙局。

因為剛從大陸來，廣府話麻麻地，一直在左派圈子裏，當年左報也講市場，我一門心思走文學的路，但從不間斷拜讀查先生的社評。從他筆下，也學習了如何把一件事情講清楚，說透徹，明白表達要清晰，先要思路清晰，文章要有邏輯，先要思想有邏輯。

沒有查良鏞的啟蒙，我的思想會走更多彎路，我的下半生也會不同。

一個人可以把武俠小說寫得出神入化，又把時事評論寫得振聾發聵，兩種本事兼而有之，他認第二，沒有人敢認第一。

後來有江湖傳聞，說他對員工孤寒，再到雙查方案，全港譁然。當時我對「回歸」還相當麻木，只覺該來的總會來。直到六四才讓我對中共絕望，反二十三條大遊行，我才奠定香港本土意識。

做政治評論和實際參與政治是兩回事，查先生要是只寫社評和武俠小說，那就功德圓滿。