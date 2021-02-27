在日本那些年，香港來的外景隊漸多，像井上梅次的電影也全部於東京拍攝，和日本電影工作人員熟了，組織一群很強的班底。

六先生再次來日本時，我問他說：「通常一部戲在香港要拍多少個工作天？」

「六十個。」他回答：「有時還不止。」

「那平均要多少錢拍一部戲呢？」

六先生回答不出。當年，製作費由會計部主管，花多少提多少錢來；總之，都有錢賺，也不去算那麼多了，那是美好的電影黃金年代。

「我們需要的，是更多的量。」六先生說：「一年生產四十部電影是目標。」

我心算一下，大膽地向六先生提出：「要是我們在日本拍，香港只要派幾個主角過來，全部工作人員，包括導演、攝影師、燈光師等等，一部戲只要拍二十個工作天，可不可行呢？」

「那得看全部製作費要多少？」他問。

「二十萬港幣。」我回答。

六十年代，一個秘書的人工是月薪四百元，依當年的幣值，二十萬港幣等於是當今的兩百多萬，比香港一般低成本戲還要便宜得多。

「你想拍些什麼故事？」

「最好是些原創的劇本。」

「還是借用的好。」六先生說。

那年六先生剛好在東京，看了很多日本片，其中有一部他喜歡的，是一個年輕人為了名利出賣他原來女友，結交富家小姐的故事，六先生很喜歡，向我說：「就借用這一部吧。」

《裸屍痕》1969是由《郎心如鐵 A Place In The Sun》1951改編的，加入恐怖片元素，女主角被男主角殺死後化成厲鬼來討命，拍得非常好，導演是島耕二，曾經紅極一時，導過《金色夜叉》1954和《相逢有樂町》1958和《細雪》1959等經典名作，人長得高大，又有英國紳士作風，找到他時他已有六十八歲，處於半退休狀態。

至於男主角我建議用在《女校春色》1969合作過的陳厚，他給影迷們的印象是個花花公子，舞又跳得很好，在個性和年齡上都適合演這個角色。

女主角用了丁紅，個性豪爽，是位好演員。

至於配角演富家小姐的是丁珮，她來自台灣，是位新人，男配角是王俠，還有歐陽莎菲，從香港來的只有這麼幾個人，加上副導演桂治洪。

我在東京用了所有朋友的人情和日籍工作人的關係，盡量壓低成本來完成這部電影。

女主角的公寓就借了我當年的好友劉幼林住的地方，在亞洲影展時結識了他哥哥劉大林，他吩咐我照顧他弟弟，劉幼林當了美聯社Associated Press的駐遠東經理，住的地方是表參道，是外國人集居之地，也是高級時裝店區，他的公寓很像香港有錢階級的半山地方，扮起香港來很像。

其他外景地採用富士山周圍的山區和湖泊，別人來東京取鏡，巴不得把富士山也拍了進去，我們反而是在鏡頭中拍到富士山，就要把山腰斬了不見頂。

為了節省成本，也免費請了很多在日本大學的同學，也叫了劉幼林當了婦科醫生，檢查了女主角後宣佈她懷了孕，劉幼林年輕英俊，很像在《IPcress File》1965中的米高堅，當年還怕他的外型不夠老，叫化妝師把他雙鬢染白，好久都洗不掉。

桂治洪是位很努力及專心工作的年輕人，他所有鏡頭及對白都詳細地記錄，片子拍完拿回去，因要省錢，全憑他一個和剪接師姜興隆完成後期工作。

演員們住東京「第一酒店」，當年是又便宜又住得過的旅館，房間很小，但大牌如陳厚和丁紅都沒有投訴，其他演員就沒出聲了。

我們不休不睡，說什麼也要二十天內趕完此片，答應過六先生的事才能算數，其實當年要是拍多一兩個工作天六先生也能理解，但承諾歸承諾，限時內完成。

片子在香港和東南亞放映了，票房平平，但這種戲不可能爆冷，只是為邵氏增加了一部戲上映而已。

島耕二在這段期間內教導了我很多關於電影的知識，因為到底拍過幾十部電影，遇到任何難題他都有辦法解決，沒在製作方向增加我的麻煩。

在聊劇本時，我都去他家裏，他是位烹調高手，又煮飯又拿出當年我們喝不起的Suntory黑瓶請客，當年我們喝的只是雙瓶裝的Suntory Red，要是有四方瓶的俗名「角瓶」的已是上上品。

酒喝完一瓶又一瓶，島耕二和我的感情逐漸增強，接着再請他到新加坡拍了《椰林春戀》和《海外情歌》兩部片子，大家成為好友，我發現拍商業電影非我所好，倒是很享受製作時期交的朋友和所去的外景地。