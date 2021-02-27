法國人沒有被迫選擇科興的煩惱，然而並不表示沒有煩惱。聖誕前後疫苗正式開打，進度之慢立即成為歐洲之恥，第一個星期不計周末統共五天，舉國從南至北接種人數不及一千，平均計每日百幾人，以這樣的蝸牛速度爬行，全民免疫大概最快2023年底先至達標，其間變種不知道可以變幾多次，病毒假如識笑，一定笑到瓜老襯，衰起上嚟仲會扮《傾城之戀》的白流蘇，用潘迪華級數上海話搶白：「你們以為我這一輩子已經完了麼？早哩！」沒有好的開始就是失敗了一半，之後發憤圖強，卻又有心無力，疫苗姍姍來遲，訂一萬僅僅到貨六千，那個七十五歲以上高危群組本來話三月前起碼人人打第一針，結果得個講字，適齡朋友迄今連掛號都望天打卦，我們這些「年輕人」更加想都不要想。照估計，輪到我表演玉臂作怪應該是盛夏了，穿件背心去注射站，一伸手任拮唔嬲，免掉《牡丹亭》裏壞鬼書生領扣鬆衣帶寬的繁瑣動作，倒也乾淨俐落。

海外朋友聽聞巴黎基伯慘況，寄以無限同情之餘殷勤獻計：「以色列付雙倍價錢買藥，國民接種率唔係全球領先咩？你平日濕平咁疏爽，如果唔係因為完全carry唔到，連Haider Ackermann都捨得買，點解關乎健康嘅嘢反而咁孤寒，畀多啲錢咪可以爬頭優先打囉！」哈，虧佢諗得出，有錢使得鬼推磨呢啲大道理我梗係明，但打針免費㗎，邊有得陰陰濕濕枱底交易？況且我向來最憎排隊打尖同買黃牛票，堅守清清白白做人認認真真演戲原則，老來一次過雙管齊下，豈不是英名盡喪？