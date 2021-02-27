這一年因為工作，同時在兩個領域摸索，一是藝術、一是遊戲。平日要花很多時間告訴兩邊的人，其實遊戲和藝術很多共同之處，譬如都是創意主導，譬如都為玩家和觀眾提供精神體驗。

這個月好神奇，藝術和遊戲忽然被一個陌生的詞語聯繫起來——NFT（Non-Fungible Token）。粗略理解為非同質性代幣。代幣特指區塊鏈，同質性代幣指的是大家較為熟悉的加密貨幣交易所中的代幣，譬如比特幣、以太幣，或者遊戲產品內的遊戲幣、經驗值。這些代幣本身每一枚都不具備特殊性，你的一比特幣和我的一比特幣是一樣的代幣，同時它還可以再被切割成很多份。而非同質性代幣則是唯一的、不可被切割或替代的代幣。

目前最多拿來被舉例的NFT是區塊鏈遊戲《加密貓》。2017年，加拿大公司Dapper Labs推出的這款遊戲中，玩家可以購買或者領養貓咪，然後飼養、繁殖。遊戲發布後，公司不斷推出新品種的貓咪。另外，小貓因為攜帶的「基因」因父母而已，最後遊戲中出現了幾十億隻各不相同的加密貓。

不少玩家用《加密貓》來倒賣NFT，即小貓咪，遊戲最終變成金融產品。碰到熊市，本來就所剩無幾的玩家就流失得更多，又被人忘卻。到了2021年春天，區塊鏈又被炒熱，馬斯克殺入加密貨幣，聲稱加密貨幣很快就會取代紙幣，一時間又有不少新玩家入局。除了在交易所超賣加密貨幣之外，NFT和DEFI（decentralized finance，去中心化金融）成為新寵。

如果你去谷歌鍵入NFT，DEFI，很有可能引擎會自動聯想到另外兩個詞：遊戲、藝術。藝術家Beeple在佳士得拍賣NFT拼貼畫《Everydays - The First 5000 Days》，價格接近180萬美元。於是一石激起千層浪。

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