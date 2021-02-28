多事的記者見董建華打完疫苗走出來就問他感覺如何，老人家豎着拇指斬釘截鐵回答：「非常好！」不知就裏，我還以為他打了補針。

打了疫苗感覺非常好，這句話含意複雜而深奧。按理說，打了疫苗之後最好的感覺就是「沒有感覺」，這才說明疫苗有實效而無副作用。那麼打了疫苗之後感覺「非常好」，是不是也是一種副作用呢？

不然打一針能打出什麼非常好的感覺呢？還有，這「非常好」的感覺是一種什麼樣的感覺？是突然止痛止癢？還是像喝了酒一樣Hi起來？又或者像運動員打了禁藥之後，渾身突然都是爆炸力，老井噴泉，枯木逢春，「非，常，好！」走筆至此，疑竇叢生：董建華他老人家那天在疫苗注射處打的那一針，是疫苗嗎？這種問題實在是不該再糾纏下去，再糾纏下去可能會危害國家安全了。反正，有一天等我打了疫苗之後，沒有感覺「非常不好」，也沒有感覺「非常好」，便知道疫苗有效，既可防病毒，也不會導致妄想。這就對了。

想到這裏，便不胡思亂想了。正月十五一過，農曆新年的熱鬧也過去了。前些天撞了車，去修車。前兩天牙痛，去看牙醫。正常日子正常過。不正常的是牙醫告訴我牙痛的原因，是一顆現存的智慧齒和一顆從沒長出來的智慧齒之間的牙床有一條縫，等閒清潔不到，所以容易發炎。我問這一條縫一直都有嗎？他說一直都有。那為什麼現在才有問題呢？他輕描淡寫說，因為年紀大了，牙縫也大了。這時候如果有記者來問我感覺，我一定會呲着牙，斬釘截鐵回答：「非常不好！」