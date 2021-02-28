我是從《他來自江湖》開始，才喜歡周星馳、吳孟達這對夢幻組合的。直到近年好奇翻資料，才知道達哥在《他》演何英彪的時候，只是風華正茂的三十六歲，但以今天的審美觀，簡直是一張四五十歲的大叔臉。這種早熟滄桑的藝人，在六、七運數之不盡，但進入艮卦（表示少男）當時得令的八運後，就只剩下小鮮肉了。

身為周、吳電影的粉絲，我對達哥之死是依依不捨的，但與其說是哀悼他本人，倒不如說是替自己一去不返的青春而悵惘。中共當然不錯過任何政治宣傳的機會，所以央視報導吳孟達死訊時，就像本地某保險員一樣狂抽死人水，用上「送別吳孟達，你是永遠的護旗手」這標題，還一開始就表揚他生前最後一條微博，是寫上「我是中國人」五個大字。

先不談央視這樣宣傳是否本末倒置，冷血涼薄，我只想弱弱問句：叫一個死人來護旗，意頭好嗎？

也因為那條最後的微博，香港有人也惡言相向。我懂得這心態，只是我不認為人的情感可以簡單歸邊。同樣是護旗，楊千嬅和吳孟達引發的觀感，就很不一樣——因為兩人的形象、背景和言行本來就不一樣。楊千嬅昔日形象是「港女」、「烈女」，今天脅肩諂笑，落差太大，自然特別惹公憤；但吳孟達好賭麻甩，戲裏戲外，似乎沒有人認為他情操高尚，現在為了「搵食」而護旗，你可能反感，但不會很意外。

評價是一件事，感覺是另一件事。一般人的感情大多是灰色地帶，難以政治化為非黑即白——至少我做不到。正如周星馳、吳孟達的友情，也不是all or nothing的關係。去年才問過一位很熟悉周星馳的朋友，吳、周真的如傳聞所說反了面嗎？答案是「不」。朋友嘆一口氣，說周星馳拍戲也希望有新意，何況年紀大了，也不可能每部戲都適合和吳做拍檔。

細心一想，吳孟達其實比周星馳、周潤發都更代表香港。香港從來沒有Mark哥，也沒有賭聖，反而遍地都是平凡小男人何英彪——運氣來了，他們就化龍一飛沖天；運氣走了，就像蟻一樣拼命在地上爬。由何英彪到護旗手，不但概括了吳孟達的一生，也許更折射出香港的宿命。一想到這裏，倍感悲哀。