港澳辦主任夏寶龍講過真正愛國者治港之後，香港人以後分為兩堆，一堆係真正愛國者，一堆係非愛國者。前一堆會壟斷所有議會、政府諮詢委員會、官方機構董事會；凡係由特區政府委任嘅董事、委員必然係真正愛國者，容不下泛民人士，或思維接近泛民嘅人士，籠統地稱為黃絲之類，在政治及政府機構（官方或非官方），將完全失蹤，以後香港政治一片「清靜」，全無反對聲音，夠晒穩定，至於可否帶來繁榮，那是另一回事。

香港邊度有（a）大批真正愛國者，（b）係真正人才而又係真正愛國者，（c）真正愛國者而有真正才能又未曾持有外國護照者？剔除晒所有加拿大人、美國人、澳洲人、英國人、紐西蘭人之後，中環精英已所剩無幾，即使係新香港人李小加、李山，馬化騰等香港永久居民，是否全部沒有外國護照，亦是一個頗大疑問，譬如一位曾經號稱首富嘅女企業家，香港人，都被踢爆持有馬爾他護照（即是投資移民取得護照）。

假如夏寶龍夠大膽，界定所有真正愛國者皆是中國籍，從未持有外國護照，從無得到居英權，香港上流社會共三代人恐怕冇乜幾多個，起碼董建華家族，譚耀宗家族，如要申報嘅話，隨時家族內有外國人，不符合黨中央曾經要求為官須是裸官，即全無外國關係嘅規矩。

七除八拆之下，香港之真正愛國者可能只餘下譚耀宗、吳秋北、陳克勤等一類人物，譚耀宗不能以身教感化兒子不做澳洲人，算唔算係合資格的真正愛國者？即使中央委以重任，民建聯、工聯會之現任大將人物之中，有邊個可以做特首或司局長，而可以維持香港作為一個國際金融中心、香港可以持續安定繁榮？諗嚟諗去，夏寶龍眼中真正愛國者幾可能係紫荊黨之新香港人（即內地名校畢業，留學英美得博士學位，回流香港之中環金融界的海歸派），但呢類新香港人與本地工聯會基層工會全無共通點，屬超級堅離地一族，如何面對群眾，走入群眾，信任群眾呀？（毛澤東時常講嘅），到頭來，夏寶龍口中之真正愛國者治港，還是需要一批假洋鬼子，投機分子，劉銳紹筆下之假愛國。即係咁，未來治港人士，冇乜可能係清一色真正愛國者，故此要搞混一色亦形勢所逼也，只有無料嘅極左派先至搞清一色益自己。