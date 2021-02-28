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這兩天獵人勾大嫂之餘順手勾埋大嫂親生家姐傳得沸沸揚揚，雖然缺少現場片段提供視覺娛樂，Q一樣心往神馳，罔顧我獨沽一味只對亞男起痰，晨早發來短訊尖叫：「個衰佬，賤到送自己條底褲畀人，唔使審梗係沾滿DNA嗰隻啦，引死人冇命賠呀，唔制呀，我又要呀！」春心蕩漾猶如玉門關初開少女，真係頂佢唔順，忍不住潑冷水：「喂阿Q伯，你咪向來自認好有品味嘅，英國《每日郵報》登啲嘢你都信？Fact check過未㗎？」他一時語塞，我見機會難逢，於是繼續落毒：「你睇真啲啦，佢幾時話過送自己底褲，買條維多利亞秘密畀對方似啲噃，閣下日有所思夜有所夢，羞唔羞家呀？」