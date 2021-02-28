中國突然宣佈從今日起暫停輸入台灣鳳梨，重災區集中在民進黨執政的縣巿，引起鳳梨農民恐慌。鳳梨從種植到收成，幾乎需要一年半時間，跨越兩個冬季，剛上巿便銷售無望，農民擔心過去18個月心血白費，鳳梨價格崩盤，完全可以理解。若生計大受打擊，令民進黨的支持者立場動搖，也不是不可能的事。

所以，台灣鳳梨一受禁，網上一片支持台農的呼籲聲。影響力最大、入口數量最龐大的支持者，則是日本進口商，而且速度奇快。2月27日，距離3月1日還有兩天，屏東金鑽鳳梨就裝滿一個貨櫃，運往日本，並確保每個星期出一個貨櫃。優質金鑽鳳梨在全球各地一向甚受消費者歡迎，從來不是獨具單一巿場。日本、韓國、新加坡、中南半島、紐澳、中東，甚至北美均有客戶。在國際巿場，除了零售業巨擘Walmart銷售台灣金鑽鳳梨，擁有300多家連鎖超巿的日本西友（SEIYU）同屬買家。中國不要的鳳梨，大家搶着要，預計今年出口量有望翻倍。

中國封殺澳洲優質煤炭後，去年年底部分地區一度出現嚴重停電，國際輿論紛紛猜測停電原因與禁止澳洲煤炭入口有關。而中國拒用澳洲煤炭，轉而向俄羅斯、印尼等國採購，最終卻只是兜了個圈，用更高的價格購買澳洲煤。而中國對澳洲大麥進行報復性徵稅達80.5%的結果，則迫使澳洲農民積極開拓新的出口巿場，令出口暴增64%。