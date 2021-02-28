美中大戰，不但美國派戰艦狎摸南中國海的前門，中國「一帶一路」也拂撫到拉丁美洲的美國後庭，中方宣佈：美國外交人員來中國上任，必須接受武肺病毒——又名美國軍人運動員病毒（簡稱美運病毒）或英國變種病毒（簡稱英變病毒）——之「肛拭子檢測」，即美方人員必須趴下，接受中方人員用三四寸長的幼棉花棒深入肛門作三百六十度鑽抹採樣、鑑辨無帶毒之後，方准入境。

「肛拭子」既是中國式驗「高弗十九」的「文化準則」（cultural norm），那麼拜習兩小時電話會談後對多元文化（multiculturalism）承認又長了知識的拜登，理應下令美方人員入鄉隨俗。不論是西方白人之深喉採核酸，還是中國黃種之深肛拭切片，分屬不同文化準則的不同「艱深探索」，正如中國立國後「不可以用後三十年否定前三十年」，美國也該大愛包容，不可以用你英美的前門採樣，否定人家炎黃的後庭拭肛。

畢竟這個世界不由得西方說了算，而「五眼聯盟」也不該只五眼那麼少。

本來消息傳出，以美國派駐來中的外交間諜人員隊伍之龐大，首都機場要對每名美國人員進行肛拭，人手肯定不足，恐須徵召民間大媽隊磨拳擦掌的來支援。試想像：當好消息傳到朝陽區離休幹部樓的大院，一批半躺在竹椅子上聊天的革命老大姐聽見國家此絕活要招人，個個眉開眼笑、紛紛把手上的扇子一甩、踴躍報名參軍的那個樂勁兒。

但是美國民主黨政府，在此等緊要關頭，又暴露了帝國主義霸權面目，斷然拒絕中國之肛拭文化，堅持西方「站直了、別趴下」的那套。

雙方對峙之後，中方卻又服軟，屈服於拍桌子咆哮的美國外交人員，還賠罪說「我們搞錯了」，致使戰狼外交，徒有高分貝，未能落實在美國人的低端口，實令有愛國血性的中國人，憤而扼腕，仰天長嘯。

如此遺憾，深想一層，覺得國家這次小不忍則亂大謀，也有道理——因為貌似老人癡呆的拜登，其實老奸巨猾，可以打蛇隨棍上而欣然宣佈：為尊重中國的肛拭驗毒文化，聯邦政府下令在美國國內，各州也跟隨實踐多元，將五百萬美國黃面孔華人，與白人和黑人分開，另開後門，獨家接受肛拭檢測，其中仇川普之華裔拜粉，不但可獲打尖優惠，中國人喜歡貪小便宜，在接受拭探鑽抹的操作問題上，一根棉花棒，更可享受比愚昧的「川粉」更粗兩毫米、深入兩分、拭探時多鑽繞三圈的優惠treatment，以體現拜登總統個人的答謝報恩。

而華人擅於作假，到時在檢測站，雖必須向手持棉花棒的醫護人員出示其半年來Facebook社交媒體為證明拜粉真身，也一定引起口角肢體衝突之混亂，CNN一旦現場報道，鬧成大事情，對於少數族裔形象，就不太好。

所以或為了海外華僑，國家這一次，對於拜登的種族主義辱華氣燄，就忍了。