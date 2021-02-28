陳冠中先生在一個講座上，談看電影對他思想的啟蒙，我深有同感。

我來香港前，單位裏一個工程師交代，去到香港，什麼事都不要做，先把街上的電影都看一遍。

初到貴境第二天，在北角國賓電影院看了第一套早場電影。黃元申主演的武打片，剛剛被拳腳交加的場面震暈，突然出現女演員裸露上身的鏡頭，當下呼吸都不順暢。電影散場後走到外面，腳步虛浮：電影太真實了，外面真實的世界反倒很虛幻。

第二部是荷里活的《窈窕淑女》，印象是柯德莉夏萍主演，靚人靚景，與大陸小城鎮的破敗又成巨大落差。

第三部是史提芬史匹堡的《第三類接觸》，意念大膽，影像刺激，空前的視聽之娛。電影可以拍得如此震人心魄，出來後也有呼吸不暢的感覺。

從此看電影成了搵食艱難的調劑，沮喪時看一場，疲累時看一場，志在犒賞自己。香港武打，台灣愛情，歐美巨構，日本情色，大開眼界，來者不拒。

我在灣仔京都戲院看黑澤明的《羅生門》，黑白片爛衫戲，心靈上受到空前未有的衝擊。一個簡單的故事拷問人性，把你逼到無路可走的地步。散場後如夢初醒，好像從前活過的都應該一筆勾消。

後來在碧麗宮看大衛連的《齊瓦哥醫生》，那部片把電影的諸多元素都發揮到極致，故事中刻劃的人性，大時代的政治風暴，都有點眼熟，而生命之脆弱、歷史之吊詭，又那樣令人扼腕。

在京都戲院還看過一部叫《雄才偉略》，黑白片，平生第一部有關法治的電影，在我思想的鐵屋裏開一扇窗。後來又看過很多有關自由、人權、平等的題材的影片，慢慢拼湊起西方現代文明的輪廓。

文革十年，八部樣板戲，中國人的思想打回封建社會，在香港看電影等於重新尋找世界。看電影和讀時評，一感性一理性，讓我找回自我，其意義有如重生。