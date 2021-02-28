有結界。有氣味。

出家僧眾都稱「師父」，不管男女長幼，剃度已久或剛剛落髮，只要現清淨僧相，都可尊稱「師父」，即如師如父之意。少年再喜：

「師父，你來了，我也放心了。這給你。」

和尚化緣，沿門托缽乞飲食乞生活用品，但有制定「不持金銀戒」，手不拈金銀珠寶財物，以維持簡樸、少欲、知足的出家生活，解脫煩惱。

他見少年要給他物件，便合十拒絕：「施主布施飲食已可，因貧僧迷路，一天一夜未有飲食。」

和尚環視這大宅，似是富貴人家，但家道中落，只剩偌大宅院，大而無當，欠人煙欠生氣。

和尚隨意問少年：「施主多大歲數？」

少年一邊把已備之齋粥素菜取出，還有水果，一邊答：「我17。」

又道：「去時17。」

即是說，他未成年，亦已不是人。

少年出示手中之物，是個鑰匙，一把鑰匙一把鎖，一個問題一個答案。

他的座椅也不算「寶座」，只是大戶人家的家具桌椅，都是名貴木材和墊子，人坐得舒適。而且他在「等人」，已坐了很久沒離開，就是個人的「寶座」了。世人貪戀權位——凡塵的寶座，是多少掌權者的終身帝夢？半秒也不肯離座，永續至千秋萬世，怎會放手讓賢？

少年受結界保護，劃一地區，防魔障侵入，具一定法力效力。定是某些力量所為。

「師父，你一來，結界可解。」少年道：「所覆之網不外虛空，但我不想走，結不結界也無所謂，是陰間使者疼惜，才加以保護，免再受侵害。」

「你是枉死的。」

「對呀。」少年不似有怨氣，十分寬容：「被家人害死的。」——這還不冤？

此時又傳來一陣腥臭之氣……

（明續）