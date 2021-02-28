昨文以「一字記之曰习」為題，該文雖則語氣輕薄，似曲線側射，實質堅信那一本「习」字簿並沒入選國家指定忌諱字，真要見字即刪，是一場過敏的誤會。當然，如有誤會，實屬巧合。

所有忌諱，一切過敏詞，當然出於巧合。一把手若親手下令，牽連詞彙太廣，不方便大大的大內、大外宣。由此邪路進，一條路走到黑的話，高級紅低級黑以至維穩文也無詞補蒼天。

據自由亞洲電台報導，在去年微博出現「今日祈翠」與「祈翠超話」兩個話題爆紅，不久例行遭封殺，發言與轉發一鍋端。「翠敏感」症由此引發人來瘋。

過敏也會傳染，之後來了個日本手遊角色「高峰翠」，在微博宣傳文稿易名為「高峰midori」，令「翠字恐懼症」達到高峰。

主辦方本來可以緊跟國情，不交代不解釋，偏偏要留言：「由於特殊原因，暫時使用羅馬音代替，還請各位製作人理解，並友好交流，不要討論過多無關的事情。」

此段留言價值三百両，既有「特殊原因」在前，再請製作人理解，別討論「過多」無關事情。按國情理解，無關即係有關係。易名原因「特殊」，即係有特殊勢力若有泰山壓頂。

問題時間到了：請問是還沒登泰山確立「正統」那位先生親自下令禁「翠」，抑或是下面官僚怕了，沒奉旨也奉旨執行，到了商業機構，再加碼小心，而這特殊勢力其實沒什麼特別，就是九品芝麻官約出來喝口茶，茶沒喝，先自行易名。

問題又來了：你寧願「特殊原因」是基於前者，還是後者呢？本人率先舉手，情願是前者，但又堅信大大現在頭很大，無暇無力留意到小小一枚「高峰翠」。

「习」太大，中下層小官吃這口飯，求存就要追加點菜，把風吹成人造雨，這就是專制政體政策執行路線圖。所以，寧願大大方丈小器症發作，也不希望是主辦方給狐假虎威過敏恐慌症所致。

網搜「翠」字，被消失的是名字，「翡翠台」與「翠華餐廳」尚在，有這些大到不能改名的機構在前，怕什麼？如果主辦方肯捍衛製作人，打死都沒讓「高峰，Midori」易名，會有什麼後果？

會讓「翠」字紅到黑，引發大陸清醒網民熱諷：「以後中國翡翠市場堪憂」、「說羽不說卒，文明從我做起」。

要防止「翠」過敏症人傳人，成為風土病，民間偏方是：撲殺過敏恐慌於萌芽階段，過敏體質會改變，要不忌諱多吃過敏源的食物。未吃先忌諱，跟自我閹割吃東西的自由，別引誘九品芝麻官抓住閹人的命根，進一步掐住你的喉嚨。