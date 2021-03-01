新年過後，屢聞武統台灣的風聲。除了研習西洋占星的朋友言之鑿鑿，也有人從國民黨那邊收風，對我說中共今年「實打台灣」。消息真假不得而知，即使是真，我也不感意外，只能說「拭目以待」。

近日亦有史丹福學者指，美國在兩岸的軍事威懾力，現在正處於韓戰以來最弱時刻，更爆料引述多名中共將領的講法，稱習近平認為一兩年內可武統台灣。朋友問我術數方面可有啟示，我叫他不如看看上週六葉漢良先生專欄〈靡靡之音〉。

精通術數的葉先生寫得含蓄，以黃大仙籤語「鄭衛之音不忍聽，淫風販俗國將傾」作引子，接着行雲流水寫他的音樂老本行（葉即詞人卡龍），中間忽然插入易經師卦一句爻辭「師出以律」，恐怕一般讀者看不出竅妙。原來今年的飛星，二黑到北，配成「地水師」（師即軍隊），表示北方政府有明顯的「出兵」訊號。

然而最堪玩味的不是「師」字，是「律」字。律，有人解作律令，但這是引申義，易卦本指音律的律。據《兵書》，古代出兵先由太師（樂師之長）吹律，聽聲以辨吉凶；《史記．律書》亦云「六律為萬事根本焉，其於兵械尤所重，故云望敵知吉凶，聞聲效勝負」。

《左傳》記楚國出兵，晉人師曠即以楚曲特色來預測勝負，說「南風不競，多死聲」（即南曲音微、疲弱），斷言「楚必無功」。可見對古人來說，若出兵的音律不協，則必敗無疑。今年北方出現「地水師」卦象，講「師出以律」，而黃大仙竟贈香港一句「鄭衛之音」，到底什麼意思啊？若非葉先生暗筆一寫，我也忽略了大仙的弦外之音呢。

當然，易爻往往一語雙關，「律」引申解法律，亦無不可。中共近日大力整治內地律師、228控告香港47名參與初選人士，都以「法律」為斧鉞，也許已應驗了「師出以律」。其實「出兵」不表示必打熱戰，因為風險太大。何況關門打仔也叫「師」，以法治國也是「律」，今年最危險的地方，我相信不是台灣。