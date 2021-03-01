如果吳孟達是台灣人的三叔，他就是香港人的達叔、達哥抑或……？總之就親切如親朋，好在沒什麼人叫他星爺的契仔，而星爺是他的契爺。

正如田雞對記者回應：請不要什麼事都牽扯到星爺，他跟周星馳合作，雖然是演藝生涯最長最知名的巔峰，如果周星馳是牡丹，吳孟達不只是扶持的綠葉。沒有吳孟達的作品，周星馳演出沒有失色，反過來，周星馳未有成爺，還是只星仔的時候，吳孟達也演活了楚留香的胡鐵花。

四十多年前，他在歡樂今宵跟同期的盧海鵬同台搞笑，吳已經「三叔」提前上身。我跟母親說，吳孟達演技也算是爐火純青了吧？但她只誇讚盧海鵬，認為吳的表情太誇張，我回說，這是趣劇呀，然後母親就回廚房去。所以，我敢說，以觀眾身分比許多人更早發掘出吳這朵奇葩。

台人說吳陪着他們成長，是他們青春一部分。對我這港仔則是少年歲月的回憶起點，想起了從前電視送飯生涯、想起了跟母親點評大台演員點滴。

吳孟達第一次傳出心臟有問題，呼吸會氣喘時，曾嚇得我摯友差點就淚噴，以為他為吳擔心，卻原來是心疼我不愛惜身體，抽煙之餘，生活只有工作工作再工作。我安慰摯友說，工作就是我嗜好，享受玩這遊戲，所以累同時也快樂着，心情好，健康自然好，別擔心。

去年吳孟達在大陸訪問吐心聲，提到拍那部什麼大陸救地球的電影時，吊在鋼絲上要吸氧氣撐着 。聽着豈止悲涼，更不忍心地猜測，不是為掙錢過生活而無視一身危疾，而是敬業樂業專業精神，讓他拼上性命去享受演戲吧。

吳公開留給公眾最後一句話，不在微博上，是在訪談節目中說：「好像隨時就會走的樣子。」這句話，最要命不在於陪伴我們成長的人總會走，是觀眾紛紛要他加油，希望早日康復，繼續多拍點作品給他們欣賞。

如果有「達粉」，這種「粉」反映了綠葉演員的悲哀，喜歡他，也對他殘忍；都什麼時候什麼狀況了，要他加油，是為了要看他撐着一條命看他演戲給你看？如果像一代歌后梅艷芳，當年也是拼到最後一口氣演唱六場告別作，真正關心阿梅的人，都把她當人，寧可好好休息吧。

所謂「老死不相往來」的感覺，我們作為觀眾，又何嘗跟吳孟達有過往來？演員的生命就是作品，有時禁不住懷疑，大家是惋惜好戲不再，還是為他真人走了難過呢？