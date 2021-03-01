二月十日，鄭月娥政府突然宣布，舉凡食肆、政府部門等，將安裝「安心出行」應用程式，市民到者，一律須留下個人詳情，以便追蹤。而早於一月二十九日，他們也曾突然宣布，全港儲值電話卡用者，將一律須登記姓名、身分證號碼等，以便追查。他們說「安心出行」是為防瘟疫，電話卡實名登記是為防罪惡，但無論是防疫、防罪還是防民，港人現在實已和大陸百姓一樣，一言一行，都在當局監視之內。

當然，「安心出行」程式，官家不會強迫小民使用。鄭月娥去年十一月二十四日說得很清楚：「食肆、政府部門等，市民去或不去，都可按自己意願。」不過，現在看來，誰不「安心出行」，誰就處處都行不得，甚至不可能在港活下去。這叫做「按自己意願」。香港人真是自由得很。

而電話卡實名制也不是硬來的，官家會咨諏民意將近兩個月。商務及經濟局長邱騰華說，政府沒有既定立場，但既定立場是：「不能依舊不變。」換言之，小民提什麼意見都可以，電話卡實名制已是鐵定的政策。鄭月娥政府真是重視民意得很。

從前，周厲王暴虐，見百姓怨聲載道，特聘衞國巫師，「使監謗者，以告，則殺之」（《國語》卷一）。但巫師雖說獲神靈相助，有謗必知，厲王不久還是被百姓推翻，流放國外。看來，要監察萬民，古代的神靈真沒有今日的電子科技那麼管用。