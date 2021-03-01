最近有一位女政務官（AO）升官，由食環署署長晉升為食物及衛生局常任秘書長，再上就係做政治問責官員如聶德權局長等等，好多常秘就穩穩陣陣等退休嘅，唔想做局長入熱廚房搞到食飯都唔安樂。

點諗到呢位高官由署長升至常秘，消息公佈後，大公報於2月26日將呢位劉利群女士擺上頭版，標題十分攞命，「雙標署長竟紮職，愛國者治港去咗邊？」咩嘢叫做雙標？讀內文先至知道係雙重標準咁解，指劉利群任食環署署長之時，懶理連儂牆，拖足五個月先至清理，而去年5月，食環署接到投訴，立即清除支持國安立法嘅標語。

因此而惹怒藍絲，難怪一身潺，有愛國者要求貫徹愛國者治港原則，重新審視劉利群升職，又有一個「香港政研會」發起網上聯署，要求重新檢視升職決定。

林鄭愛將聶德權係「公務員事務局局長」，十分愛國，如何應付深藍極左人士嘅要求呢？公務員升職有一套規矩程序，升任常秘並非易事，升了，竟然有人公開批鬥，聶德權是否敢冒險激怒所有AO，撤回劉利群之升職？苟如是，以後所有AO升級，是要由中聯辦組織部調查、審批，特區政府公務員事務局變成黨組委下面一個橡皮圖章？

前新聞統籌專員馮煒光跟梁振英耐，建議（一）特區政府所有700多名AO之人事檔案必須是交兩辦（港澳辦、中聯辦）對口負責單位，讓兩辦掌握所有AO背景；（二）日後AO升級，必須兩辦同意及通過國安署背景審查。

嘩嘩嘩，馮煒光直情係對着聶德權局長而來，一啲都唔畀面，總之夏寶龍講咗愛國者治港，下面就有好多人放任演繹，先搵劉利群開刀。睇完大公報怒批劉利群，一位中國觀察家，佢早已退休不問世事，自己上網讀完大公報，回電話：「你識唔識1965年姚文元狠批吳晗『海瑞罷官』一事？」知道嘅。退休觀察家云：「劉利群老公原來係社聯總幹事蔡海偉，社聯係陳智思影響力範圍，陳智思聶德權均是林鄭親信，打倒劉利群等於火燒蔡聶陳，令林鄭難堪到極，你明白未？」哎吔，唔好啩，背脊涼涼，即刻打個噴嚏！