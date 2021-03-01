關朝翔醫生年滿百齡，高壽離世。關醫生人稱關伯伯，不但是早年北平輔仁大學和香港大學醫學院的高材生，醫德仁厚；還在醫術之外，油畫、篆刻、詩詞文學，樣樣皆能，是民國一代博理通文的才子。

幾十年來，關朝翔老醫生的醫務所開在九龍的鬧市，九十歲尚風雨不改的應診。窮苦人家沒有錢，關醫生時時贈醫施藥，照料基層市民的健康，還守護着亡故朋友的子女和後輩。

活到老學到老是一句陳腔濫調，但是關老醫生確實手不釋卷，事事參閱外國醫療期刊，了解西方醫學的最新資訊，參詳醫療儀器技術，知識與日俱增，也同時緬懷歷史的舊事故人。

年輕的朋友工作事業繁忙，無事少騷擾關醫生，因為總覺得他有如一棵參天大樹，永遠默默地屹立在那裏，但當父母或自己的健康出了問題，才會想起有一片如此親和而可靠的遮蔭。

而當我們回奔向關伯伯的時候，他總會以世紀一樣深婉的笑容迎接我們。關醫生連結了不少人的家世，七十年代博學鴻儒，關醫生座上客俱名導演、大作家、翻譯家，閑來說京戲伶旦舊話，詩人墨客掌故。他不但是許多人的好朋友，從鑽石山的溪澗到九龍城的唐樓，由干諾道中的山海樓京菜到北角的喬家柵，關醫生還是許多兒女共尊的一位父親。

當他年事漸高，人世的境界逐漸昇華到喜馬拉雅山般的雪嶺冰峯，隨着老朋友帶着大江南北顛沛流離的掌故離世，關醫生漸不多話了，端坐在高堂之上，只一泓淡恬如井的笑容，我們仰望他的水影波光，但見夜空一片，澄碧如鏡，浮漾着一輪滿月，幾閃殘星。

一百年的人生故事，都幻映在那裏面了。北洋、抗戰、逃難、饑荒，關醫生的經歷還有許多，只是到了最後幾年，他是有點寂寞了，許多事情都收在心懷，不知是以醫者感覺，覺得這個世界已經墮落得無可救藥，多說無益；還是以畫家文學家的角度，看破了萬千紅塵，留白處方是顏色。

他不但用聽診器感應病人的心跳，還用畫筆記錄人間的風景。他的油畫有徐悲鴻於浮世的一份沉樸的愛，他有一幅自畫像，令我們窺知三四十歲的關醫生的模樣。那一份堅定果敢的信仰，燃燒着每一代年輕人一絲嫉惡如仇的激情。在關醫生九十八的壽宴，他送給眾人一本他的詩畫作品，我端詳着關醫生當年的自畫像，抬頭再看看日暮霞彩滿天靜默坐成一尊羅漢一樣的關伯伯，人生是什麼，在四周一片小小的喧鬧中，那一刻，我都明白了。

關朝翔醫生帶着連綿的歲月，也離開了。後輩都捨不得，但又長年分享得他的圓融，知悉他此生的充實和無憾。在香港面臨又一個分離的歷史十字街頭，大家與這位老人家道別，在為他感到圓滿的同時，今夕何夕，總令人感到淡如他一泓水色般的哀愁。